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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GTO başkanlarından 19 Mayıs mesajı

İHA

GTO başkanlarından 19 Mayıs mesajı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanları “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” münasebetiyle yazılı bir mesaj yayımladı.
GTO Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur ve Yönetim Kurulu Başkanı M. Tuncay Yıldırım, yayımladıkları mesajda 19 Mayıs tarihinin Türk milleti için bir milat olduğunu ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 102 yıl önce Samsun’a attığı adımın 100 yılın adımı niteliği taşıdığını belirttiler.
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal eden bütün Türk kahramanlarını rahmet ve minnetle yâd eden GTO Başkanları, “19 Mayıs 1919 tarihi sıradan bir tarih değildir. 102 yıl önce bu tarihte büyük Türk milletinin kaderi Ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde değişmiştir. Boyunduruk altına alınmaya çalışan asil milletimizin Kurtuluş meşalesinin ateşi bugün yakılmıştır. 19 Mayıs, aç gözlerini topraklarımıza dikmiş işgalcilerin yurdumuzdan defedilmesinin yolunu açan birlik ve beraberliğin, kenetlenmenin, azim ve iradenin oluştuğu bir diriliş günüdür.
Türk milleti tarihin hiçbir noktasında esaret altında yaşamayı kabul etmemiştir ve etmeyecektir. 19 Mayıs bunun en güzel örneğidir. Nice zorluklar ve imkansızlıklar içinde Samsun’a atılan bu özgürlük adımı 100 yılın adımıdır. Tüm dünyaya Türk’ün bağımsızlık haykırışıdır. 19 Mayıs’ta Samsun’a bu tarihi adımı atan Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, silah arkadaşlarına, Kurtuluş mücadelemizin emsalsiz kahramanlarına minnet borçluyuz. Biz gençlerimizle birlikte yürüyecek, atalarımızın paha biçilmez mirası bu toprakları, güzel Türkiye’mizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için var gücümüzle çalışacağız. 102 yıl önce atılan adımın daimi takipçisi olacağız. Gaziantep Ticaret Odası ailesi olarak biz, varlığımızın en mukaddes temeli olan Türk istiklalinin ve Türk Cumhuriyetinin ebedi bekçisi olacağız. Şanlı tarihimizin dönüm noktalarından 19 Mayıs 1919 gününün 102’inci yıl dönümünü, 19 Mayıs Atatürk’ün Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı onur ve gururla kutluyoruz” ifadelerini kullandılar.

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