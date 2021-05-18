GTB başkanlarından 19 Mayıs mesajı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, 102’inci yıl önce Samsun’da bağımsızlık meşalesini yakarak, kurtuluş mücadelesinin ilk adımlarını attığını kaydeden GTB Başkanları, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 102 yıl önce 19 Mayıs tarihinde işgal kuvvetlerine karşı başlattığı istiklal mücadelesi, kurtuluş yolunda milletimizin yolunu aydınlatarak, milli şahlanışımızın da sembolü olmuştur. Bir milletin istikbaline yön veren bu tarihi gün aynı zamanda genç cumhuriyetimizin doğuşu içinde bir milat olmuştur. Tarihin hiçbir döneminde esareti kabul etmeyen, esaret altında yaşamaktansa şehadete yürümeyi yeğleyen necip milletimiz 19 Mayıs 1919 tarihinde atılan bu ilk adımla bağımsızlık yolunda kararlı bir şekilde geleceğini tayin etmiştir. Kurtuluş yolunda, destansı zaferlerimizin ilham kaynağı olan 19 Mayıs 1919 tarihini gençlerimize bayram olarak armağan eden ve onlara olan güvenini,’Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek olan sizlersiniz ‘ diyerek ifade eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk aynı zamanda Cumhuriyetimizi koruma ve yaşatma görevini de gençlerimize emanet etmiştir. Ülke olarak genç bir nüfusa sahibiz, geleceğimizin teminatı gençlerimizi ilim ışığında; vatanına, milletine faydalı bireyler olarak yetiştirmek en büyük vazife ve sorumluklarımızın başında gelmektedir. Kuşaktan kuşağa aktarılacak bu ulvi sorumluluk Cumhuriyetimizin ilelebet payidar kalmasını sağlayacaktır. Kahraman ecdadımızın 102 yıl önce Samsun’da yaktığı istiklal meşalesi dün olduğu gibi bugün de büyük ve güçlü Türkiye hedeflerimize yön vermekte. Bu hedefler doğrultusunda aynı ruh ve azimle ülkemiz için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle, bir asır önce bu özel ve anlamlı günü geleceğimizin teminatı gençlerimize armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını en içten duygularımızla kutluyoruz" ifadelerini kullandılar.

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