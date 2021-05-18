Kubba’dan 19 Mayıs mesajı

Medikal Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeni ile mesaj yayımladı.

19 Mayıs tarihinin önemini belirten Hayrullah Kubba, “Özgürlüğümüzün, bağımsızlığımızın, egemenliğimizin ilk adımı olan 19 Mayıs, 102 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak milli mücadelemizi fiili olarak başlattığı gün olarak şanlı tarihimizde yerini almıştır. 19 Mayıs milli iradenin işgal kuvvetlerini topraklarımızdan uzaklaştırmak için birlik ve beraberlik ruhunun, güçlü bir inancın uyanış günüdür.19 Mayıs, ulusumuzun yeniden dirilişi ve özgürlüğe ve bağımsızlığa doğru atılan ilk adım olması sebebiyle kadim milletimiz için oldukça önemlidir. 19 Mayıs ayrıca Mustafa Kemal Atatürk’ün bu ülkeyi ve bu ülkenin geleceğini gençlere emanet ettiği gündür. Ülkemizi yeni ufuklara gençlerimizin fikirleri, buluşları, düşünceleri, onların azim ve kararlılığı taşıyacaktır. Bu doğrultuda, gençlerimizin her zaman yanındayız. Onların enerjisine, heyecanına, hayallerine ortak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Atatürk’ün ve bizim beklentilerimizin yüksek olduğu gençlerimiz, bu yükün getirdiği sorumluluk bilinciyle hareket ederek çok büyük işler başaracaklardır. Bu vesileyle Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha saygıyla anıyor, başta gençlerimiz olmak üzere aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum’’ ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.