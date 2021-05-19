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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

HKÜ’de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

İHA

HKÜ’de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda pandemi kurallarına uygun olarak “Gençlik ve Spor Programı” düzenledi.
HKÜ Kampüsünde gerçekleştirilen ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda; uçurtma uçurma etkinliğinin yanı sıra, voleybol ve kort tenisi gibi spor faaliyetleri de gerçekleştirildi.
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programın açılış konuşmasını, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli yaptı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, vatanı tereddütsüz olarak gençlere emanet ettiğinin altını çizen Rektör Dereli, “Gençlerimizin bu kutsal emanete her daim sahip çıktığını biliyoruz ve gelecekte de sahip çıkacağına yürekten inanıyoruz. Emanete sahip çıkmak için hepimiz çalışmak, ama çok çalışmak zorundayız. Bizim, başarmak için, çalışmaktan başka çaremiz yok. Başarıya giden yolda iyi eğitimin ne kadar önemli olduğu malumunuzdur. Bize düşen görev; gençlere destek olmaktır ve gençlerimizin önünü açmaktır. HKÜ olarak bu bilinçle, gençlerimizin iyi eğitim almaları ve donanımlarını artırmaları için var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.

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