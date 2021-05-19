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5 tonluk su aygırları, günlük 100 kilo meyve- sebze tüketiyor

DHA

5 tonluk su aygırları, günlük 100 kilo meyve- sebze tüketiyor


Mustafa KANLIKadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)TÜRKİYE'nin en büyük, dünyanın da 4'üncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde 5 ton ağırlığındaki su aygırları, günde 100 kilo meyve ve sebze tüketiyor.
350 türden 7 bin 500 hayvanın barındığı Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde, yaklaşık 5 ton ağırlığında 3 su aygırı da bulunuyor. Su aygırları, bakıcılığını yapan görevliler tarafından karpuz, patates, elma, marul, ıspanak, brokoli gibi besin değeri yüksek meyve ve sebzeler ile besleniyor. Yaz aylarında açık, kış aylarında da kapalı barınaklarda yaşayan su aygırları, günlük 100 kilo meyve ve sebze tüketiyor.
Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, günde 100 kilo gıda ile beslenen su aygırlarının sağlığının da yakından takip edildiğini söyledi. Özsöyler, su aygırlarının diş bakımını ise karpuz gibi kabuklu meyveler yedirerek, yaptıklarını belirtip, "Doğal yaşam parkımızda 3 su aygırımız bulunuyor. Bunlar dev hipopotamlar. Yaklaşık 10 yıldır burada yaşam sürdürüyorlar. Su aygırlarının yazlık ve kışlık barınakları var. Su hayvanları olduğu için 3 metrelik havuzları bulunuyor. Derilerinde çatlamalar olmaması için de kışlık havuzlarında ısıtma mevcut. Su aygırlarımız günde yaklaşık 100 kilo meyve sebze tüketiyorlar. 2-3 ayda bir diş taşlarının zarar görmesini ve diş çürümesini önlemek için bakım yapıyoruz. Su aygırlarının ağız yapılarını inceleyebilmek için de meyve yedirip kontrollerini sağlıyoruz. Diş sağlıklarında sorun oluştuğunda da gerekli bakımları yapıyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI, Kadir GÜNEŞ
2021-05-19 10:15:48

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