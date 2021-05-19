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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kılıç’tan 19 Mayıs mesajı

İHA

Kılıç’tan 19 Mayıs mesajı

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik Ve Spor Bayramı’nın 102 yılı münasebetiyle kutlama mesajı yayımladı.
19 Mayıs 1919 yılının Milli Mücadele meşalesi ateşinin yakıldığını hatırlatan Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Doğum Günüm’ dediği, Milli Mücadelemizin ilk ateşinin yakıldığı 19 Mayıs’ta, aynı azim ve inançla o günkü ruhla yolumuza durmadan devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi. Başkan Kılıç yayımladığı mesajında kurtuluş savaşının önemine değinerek, “19 Mayıs 1919 Türk istiklal mücadelesinin temellerinin atıldığı, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıktığı gündür. 19 Mayıs, Türk milletinin kendisini yok etmek isteyen düşmanlarına karşı bir yumruk gibi kenetlenerek, kurtuluş meşalesinin yakıldığı gündür. Türk Milletinin Kurtuluş Mücadelesinin başladığı gün olan 19 Mayıs 1919, zafere giden yolda ülkemiz ve milletimiz adına atılan en önemli adımdır. Mustafa Kemal Atatürk’ün, ulusal kimliğimizi borçlu olduğumuz 19 Mayıs’ı gençlere armağan etmesi, Türk Gençliğine olan inancının ve güveninin en önemli göstergesidir. Türk Gençliği de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Ata’sının emaneti, Cumhuriyetine sahip çıkacak, O’nun gösterdiği hedefe durmadan ilerleyecektir. Bizlerde Türk gençliğinin dünya gençleriyle rekabet edebilecek donanım, bilgi ve birikime sahip olabilmeleri için Oğuzeli Belediyesi olarak elimizden geleni yapıyor, her türlü imkan ve kaynaklarımızı gençlerimizin geleceği için seferber ediyoruz. Gençlerimizin, atalarımızdan aldıkları güç ve ilhamla, daha büyük işler başaracağına, bilgi, donanım ve becerileriyle Türkiye’yi her zaman bir adım daha ileriye ulaştırmak için özveriyle çalışacaklarına yürekten inanıyorum. Bir millet, gençlerini iyi yetiştirebildiği ve onlara, kendilerini ispat edecek imkanlar sunabildiği sürece ilerleyebilir. Çünkü bugün bizlerin bulunduğu konumlara yarın gençlerimiz geleceklerdir. İşte bu nedenle gençlerimize yaptığımız her hizmet, aslında ülkemizin geleceğine yapılmış bir hizmettir. Yakın bir gelecekte ülke yönetiminde söz sahibi olacak ve Türkiye Cumhuriyeti’ni omuzlarında yükseltecek olan gençlerimize her zaman güvendik ve güvenmeye devam edeceğiz. Ülkemizi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği çağdaş medeniyet seviyesine ancak ve ancak gençler taşıyacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle yad ediyor, sevgili gençlerimizin ve tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 102’nci yılını yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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