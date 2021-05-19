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TİM Başkanı İsmail Gülle Altunkaya Üretim Tesislerinde inceleme yaptı Güçlü ve büyük Türkiye’nin temelinde bu güçlü, modern ve büyük tesisler yer alıyor Türkiye’nin dünya pazarlarındaki gururu Altunkaya Şirketler Grubu

İHA

TİM Başkanı İsmail Gülle Altunkaya Üretim Tesislerinde inceleme yaptı Güçlü ve büyük Türkiye’nin temelinde bu güçlü, modern ve büyük tesisler yer alıyor Türkiye’nin dünya pazarlarındaki gururu Altunkaya Şirketler Grubu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle Altunkaya Grup bünyesinde faaliyet gösteren çeşitli üretim tesislerinde incelemeler yaptı.
Altunkaya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya’dan gerçekleştirilen üretimler hakkında bilgiler alan TİM Başkanı İsmail Gülle Türkiye’nin en modern üretim tesislerinde incelemeler yapmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bugün bir kez daha ülkemle ve sanayicilerimizle gurur duydum. Güçlü ve büyük Türkiye’nin temel taşları elbette üreten, istihdam oluşturan ve güçlü ihracatıyla ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayan sanayi kuruluşlarımızdır. Başkanımız Mahsum Altunkaya’yı ve ekibini yürekten kutluyorum” dedi. Gıda, sağlık, ambalaj, enerji, tarım ve hayvancılık, dayanıklı tüketim ürünleri, dış ticaret ve lojistik alanlarında faaliyet gösteren Türkiye’nin uluslararası arenadaki en güçlü firmalarını ve markalarını bünyesinde barındıran Altunkaya Grup’un Gaziantep’te ki üretim tesislerinde incelemeler yapan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Mahsum Altunkaya’yı kutlayarak Türkiye’nin böylesine modern tesislerle donatılmış işletmelere sahip olmasının önemli bir şans olduğunu ifade etti. TİM Başkanı İsmail Gülle’ye Altunkaya Grup üretim tesislerinde ki ziyaretine GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan, ve TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan da eşlik etti. Ortadoğu pazarlarının yanı sıra dünya pazarlarında da etkin ve belirleyici bir yere sahip olan Altunkaya Grup bünyesindeki markalar global markalar arasında her geçen gün daha da büyümekte ve gelişmektedir.
Modern tesisler ülkemiz için büyük şans
Gaziantep OSB bünyesinde yer alan Altunkaya Grup üretim tesislerinin bölge ve ülkemiz için büyük bir şans olduğunu ifade eden TİM Başkanı İsmail Gülle bu tesislerde üretilen bütün ürünlerin dünya pazarlarında gururla Türkiye’yi temsil etiğini ve Türk mallarının her geçen gün dünya pazarlarında belirleyici olmaya başladığını sözlerine ekledi. Altunkaya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya’da üretim tesisleri hakkında TİM Başkanı İsmail Gülle’ye bilgiler vererek “Altunkaya Şirketler Grubu merkezi Gaziantep’te bulunan ve birçok alanda faaliyet gösteren dev bir işletmedir. Gıda sektöründen içecek sektörüne, sağlık ve temizlik sektöründen tarım ve hayvancılık sektörüne kadar birçok alanda Türkiye’yi dış pazarlarda temsil etmektedir. İki bine yakın çalışanı olan Altunkaya Şirketler Grubu 1980 yılından beri Türkiye’ye değer katmakta ve sürekli büyüyüp gelişmektedir. Faaliyetlerinin büyük bölümünü ihracat kanalında sürdüren Altunkaya Şirketler Grubu, elliden fazla ülkeye satış yapmakta ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Özellikle Orta Doğu pazarında sahip olduğu markaların çoğu pazar lideri olan Altunkaya Şirketler Grubu bu ülkelerde Türkiye’nin en önemli ve güvenilir temsilcilerinden birisi olmuştur. Altunkaya Şirketler Grubu global bir şirkettir. Sri Lanka ve Irak’da ki çay tesislerinin yanı sıra, Dubai’de bulunan süt tozu ve doğal sıvı içecek üretim tesisleriyle dış pazarlarda adından övgüyle söz ettirmektedir. Tarım ve hayvancılık sektöründe de yatırımlarına hızla devam eden Altunkaya Şirketler Grubu, dış pazarlardaki ağırlığını her geçen gün arttırmaktadır” diye konuştu.
Yenilikçi yatırımları, üretimi, istihdamı ve ihracatıyla ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayan Altunkaya Grup tesislerinde ki incelemelerini tamamlayan TİM Başkanı İsmail Gülle çalışanları kırmayarak günün anısına hatıra fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

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