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Gaziantep’'te arı sağımı başladı Bal üreticileri yoğun talebe yetişmeye çalışıyor Pandemi en çok bal üreticilerine yaradı

İHA

Gaziantep’'te arı sağımı başladı Bal üreticileri yoğun talebe yetişmeye çalışıyor Pandemi en çok bal üreticilerine yaradı

Gaziantep’te bal üreticileri arı sağımına başladı. Üreticiler, pandemi dolayısıyla bala yoğun talep olduğunu belirterek, taleplere yetişmeye çalıştıklarının altını çizdi.
Gaziantep’te 20 yıldır arıcılık işi yapan Mehmet Uçar, arı sağımına başladıklarını belirterek, arı mevsimin iyi geçtiğini, kaliteli bal elde ettiklerini ve rekoltenin umduklarından fazla olduğunu ifade etti. Pandemi dolayısıyla bala talebin çok fazla olduğunu söyleyen Uçar, ürettikleri balın çoğunu şimdiden sattıklarını söyledi. Özellikle vatandaşların piyasadaki sahte ballara karşı dikkatli olmasını isteyen Uçar, kaliteli bir balın fiyatının 100 TL’nin altında olmaması gerektiğinin altını çizdi.

“Arı sağımına başladık”
Gaziantep Tarım Hayvancılık, Arıcılık Dayanışma Platformu Başkanı ve 20 yıldır arıcılık yapan Mehmet Uçar arı sağımına başladıklarını belirterek, “Bugün ilkbahar kır çiçeği balı teşbih çiçeği bal hasadına başladık. Arı sağımı bal hasadı normalde narenciye ile başlar. Bu bölgede bu doğanın harikalığından böyle güzel ballar çıkarıyoruz. Arılarımızı 25 gün önceden buraya getirdik. Erken kır çiçeği balımızın hasadına başladık. Şuan çok bal sezonu değildir. Ama çok şükür şimdi biz sağım yapıyoruz. Arılarımızı petekte çekeriz. Sır teknesine sırımızı alırız buradan da sağım makinesine oradan da dindirme kazanına en az 12 saat dinlenir içindeki asitler uçar akşam geç saatte tenekelere doldururuz” dedi.

“100 tenekede 2 bin 600 kilo verim alacağız”
100 teneke bal aldıklarını bununda 2 bin 600 kiloya denk geldiğini söyleyen Uçar, “Bu balı İstanbul, Ankara, bursa ağırlıklı gönderiyoruz. Biz Türkiye’deki kovan ortalamasının üstündeyiz. Bir kovandan 30 kilo bal alıyoruz. Rekolte çok şükür 100 tenekeye yakın balımızı alacağız. 100 tenekede 2 bin 600 kiloya denk geliyor. Şuanda rekolteden gayet memnunuz” şeklinde konuştu.

“Sahte ballara dikkat”
Vatandaşları sahte ballara karşı uyaran Uçar, “Vatandaş ya arıcısını tanıyacak ya da baldan çok iyi anlayacak. Piyasada 100 TL’nin altında satılan ballarda mutlaka bir sıkıntı vardır” ifadelerini kullandı.

“Pandemide talep yüzde 200 arttı”
Pandemi dolayısıyla talebin yüzde 200’e yakın arttığını ifade eden Uçar, “Pandemi dolayısıyla talep baya çoğaldı. Bizim satışlarımız yüzde 200 arttı. Çünkü arı ürünleri bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bundan dolayı satışlarımız tavan yaptı. Şuan balımızın yüzde 60’ını sattık. Müşterilerimiz bizi arıyor “ne zaman başlayacaksınız diye” daha önce biz tüccarları arardık. Şimdi tüccar bizi arıyor. Pandemi bize çok yaradı” diye konuştu.
Bal fiyatlarına da değinen Uçar, toplu olarak verdiğimizde balın kilosunun 40 TL’ye tek tek satıldığında ise 100 TL’ye sattıklarının altını çizdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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