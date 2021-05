Bangladeş ile ticaret yapacaklara çağrı yaptı

DEİK/ TürkiyeBangladeş İş Konseyi Başkanı Hülya Gedik, iki ülke arasındaki ticaret hacmini ikiye katlayarak 2 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, “İş insanlarımıza sesleniyorum. 168 milyon nüfuslu bu ülkede fırsatları herkesle paylaşmaya hazırız” dedi.

Son dönemde Türkiye ile ekonomik ilişkilerinde önemli mesafeler alan Bangladeş, Ticari Diplomasi Yolculuğunun durağı olacak.

Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile birlikte organize ettiği Ticari Diplomasi Yolculuğu programında Türkiye ile Bangladeş arasındaki ticari ilişkiler masaya yatırıldı. DEİK/ TürkiyeBangladeş İş Konseyi Başkanı Hülya Gedik iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri değerlendirdi ve fırsatları anlattı.

İş dünyasının önemli isimlerinden Hülya Gedik Bangladeş’in 168 milyon nüfusu ile önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, “Şu anda 900 milyon dolar olan ticari hacmimizi bir yıl içinde 2 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedefin gerçekçi bir hedef olduğunu düşünüyoruz. Bu rakamı elde etmek için İş Konseyi üyelerimiz yoğun bir çalışma içinde. Ayrıca bize kim gelirse her türlü yardımı yapmaya, fırsatları anlatmaya hazırız” dedi.

Başkan Hülya Gedik Bangladeş'te ihracata dönük organize sanayi bölgeleri kurulduğunu vurgulayarak, “Bu bölgelerde yatırım yaparak Bangladeş’ten başka ülkelere ihracat yapacak firmalara büyük destek veriliyor. Bu önemli bir fırsat Bangladeş'in kendi nüfusu zaten çok önemli bir de etrafından ulaşılacak büyük pazarlar var. Ülke ihracata dayalı büyümeyi hedefliyor. 2050 hedefi dünyanın ilk 23 ekonomisi arasında olmak. Bu nedenle Türk firmalarının bu fırsatı dikkate alması yerinde olacaktır” dedi.

Türkiye'nin önemli markalarının yatırımları olduğunu hatırlatan Hülya Gedik şu bilgileri aktardı:

“Bangladeş’te bürokrasi hızlı işlemiyor. Ama Türkleri çok seviyorlar. Burada Türk dizileri izleniyor. Bunu avantaja dönüştürmek mümkün. Zeytinyağından peynire bu ülkeye çok şey satmak mümkün. Ama esas önemlisi Türk müteahhitlerine bir çağrı yapıyorum. Ülkenin yeniden inşasında gelip görev alsınlar. Ayrıca Turizm her alanında burada yeni yatırımların önü çok açık. Sağlık turizmine çok destek veriyorlar. Bu ülkeye her gün uçak var. Bu da dikkate alınmalı.”

