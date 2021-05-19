Fadıloğlu, gençlerle sohbet etti Gençler doğada buluşmaya devam ediyor

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Gençlik Kampı’nda etkinliklere katılan liseli ve üniversiteli öğrencilerle bir araya gelerek sohbetlerine ortak oldu.

Pandemi döneminde temizlik, maske ve mesafe önlemleri çerçevesinde doğada macera ve heyecan dolu etkinliklerle gençleri bir araya getiren Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampı, ülke genelinde 1521 Mayıs tarihleri arasında kutlanan ‘Gençlik Haftası’ çerçevesinde birbirinden keyifli etkinliklerle gençleri misafir etmeyi sürdürdü.

Gençlerin; kültürel, sosyal, zihinsel, sanatsal ve sportif gelişimlerine katkı sunmak amacıyla gençlik liderleri ve uzman eğitmenler gözetiminde gerçekleştirilen kamp etkinliklerinde gençleri yalnız bırakmayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, katılımcı öğrencilerin koyu sohbetlerine eşlik etti.

Gençlerimizin isteklerine kulak verdik

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 102.yıl dönümü ve Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen etkinliklerde gençlerin isteklerini gerçekleştirmenin ve onlarla bir araya gelmenin mutluluk verici olduğunu ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Enerji ve dinamizmleriyle geleceğimiz adına güven veren yarınlarımızın teminatı gençlerimizle birlikte olmaktan, onları misafir etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 102. yıl dönümü etkinliklerini bu yıl da pandemi önlemleri çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. Temennimiz en kısa zamanda bu süreci atlatarak bayramlarımızı eskisi gibi kutlamak. Doğada Spor Günleri etkinlikleri çevresinde gençlerimizi doğayla buluşturuyor, enerjilerini sportif etkinliklerle deşarj etmelerini ve bol bol moral depolamalarını arzu ediyoruz. Etkinliklerde gençlerimizin isteklerine kulak vererek günlük program içeriğini planladık. Katılımcı tüm gençlerimiz, gün sonunda uzun süre unutamayacakları anılarla kamp alanından ayrılıyorlar. Etkinliklerde emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyor, bu vesile ile bir kez daha tüm ulusumuzun 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı gönülden kutluyorum” diye konuştu.

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