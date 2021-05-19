Başparmaktan anjiyo yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlık ve Spor Bayramı kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başparmaktan anjiyo yapıldı

DHA

Başparmaktan anjiyo yapıldı


GAZİANTEP, (DHA)SANKO Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetin, başparmaktan anjiyo yaparak bölgesinde bir ilke imza attı. Çetin, bu yöntemin hastanın konforu için önemli olduğunu söyledi.SANKO Üniversitesi Hastanesi´nde bölgenin ilk başparmaktan anjiyo işlemi gerçekleştirildi. Üniversitenin Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı da olan Prof. Dr. Mustafa Çetin, "Bölgede ilk kez hastanemizde gerçekleştirdiğimiz `başparmaktan anjiyo´ (enfiye kutususnuff box) işlemi, hasta kolunu daha rahat bir pozisyonda tuttuğundan hem hasta hem de doktor açısından büyük bir konfor. Başparmaktan anjiyo yaklaşımının birçok tıbbi avantajı var" ifadelerini kullandı.BİRÇOK AVANTAJI VARYöntemin avantajlarını sıralayan Prof. Dr. Çetin, şunları söyledi:"Anjiyo sırasında ele kan akışı radial arterin yüzeyel dalı yoluyla devam eder. Erişim alanının hemen altındaki sert yapılar, örneğin karpal kemikler işlem bitiminde damara baskıyı kolaylaştırır ve kanama daha hızlı durur. İşlem sonrası kanı durdurmak için bilek çevresine baskıya gerek olmadığı için işlemden sonra bileğin serbestçe hareket etmesini sağlar, bu da elin venöz (toplardamar) tıkanıklığını azaltır ve eldeki şişmenin verdiği rahatsızlığı önler. Girişim sırasında damarda oluşabilecek vazospazm (damar büzüşmesi) ve hematom durumunda, operatör kolaylıkla geleneksel radial yaklaşıma geçebilir. Kronik böbrek hastalığı olan hastalar için, vasküler geleneksel radial yaklaşımda damardaki olası yaralanma hemodiyaliz için bu bölgenin kullanılmamasına neden olur. Dolayısıyla, enfiye kutusu yaklaşımı gelecekteki arterio-venöz fistül ihtiyacı için damarı korumuş olur. Enfiye kutusu yaklaşımı radial damarı daha çok korur ve potansiyel koroner arter baypas cerrahisi adaylarında yedek damar olarak kullanılmasına olanak tanır."15 DAKİKA SÜRÜYORKoroner anjiyografi hakkında bilgi veren Prof. Dr. Çetin, "Kalp damarlarının görüntülenmesi veya başka deyişle kalbi besleyen damarların röntgeninin çekilmesidir. Anjiyo işlemi lokal anestezi ile yapılır, anjiyo sırasında hasta uyanık olur ve ağrı hissetmez. Bu işlem yaklaşık 15 dakika kadar sürer" dedi.Koroner anjiyografinin kalp damarlarını görüntüleyebilmek için kasık damarından (femoral arter) veya el bileğinden (radial arter) girilerek yapılabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Çetin, şu bilgileri paylaştı:"Damar giriş yerine lokal anestezi yapılır ve damar içine kılıf yerleştirilir, bu işlem hafif ağrılı olabilir. Sonraki işlemler ağrısızdır. Damar kılıfından girilen kateter (ince plastik borucuk 1.5 2 mm.) ile kalbi besleyen damarlara ulaşılır. Kateter yoluyla koroner damarlara opak madde (boya) verilerek koroner damarların filmi çekilir."KASIKTAN ANJİYOGRAFİKasık damarından (femoral arter) anjiyonun, işlem sonrası en az 4-6 saat yatakta kalmayı gerektirmesi ve damar sorunlarının kola göre daha fazla olması nedeniyle, hasta için daha sıkıntılı olduğunu anlatan Prof. Dr. Çetin, "Ancak bazı kompleks balon-stent işlemlerinin yapılabilmesi için kasık damarının daha büyük olması bir avantajdır" ifadelerini kullandı.KOLDAN ANJİYOGRAFİKoldan anjiyonun el bilek damarından girilerek yapıldığını hatırlatan Prof. Dr. Çetin, şöyle devam etti:"Koldan anjiyo, hasta konforu bakımından kasıktan anjiyodan daha üstündür. Koldan anjiyo sonrası hasta hemen ayağa kalkabilir. Bilek damarında anjiyoya bağlı sorun çıkma ihtimali çok daha düşüktür. Bunun dışında çok yakın zamanda tanımlanan ve giderek popülerliği artan ve hastanemizde de uyguladığımız başparmak (enfiye kutususnuff box) yaklaşımı, geleneksel radial (koldan) erişime göre çok sayıda avantaja sahiptir. Bu yaklaşımda hasta kolunu daha rahat bir pozisyonda tuttuğundan işlem hem hasta hem de operatör tarafından daha konforlu geçer."HANGİ YÖNTEM TERCİH EDİLMELİDİR?Bu yöntemlerden hasta için hangisinin daha iyi olacağının yapılacak işleme göre değiştiğinin altını çizen Prof. Dr. Çetin, "Anjiyo öncesi, hastanın durumu ve yapılacak işleme göre kasıktan mı, koldan mı yapılacağına doktor ve hastanın birlikte karar vermesi gerekir" diye konuştu.  DHA-Genel Türkiye-Gaziantep DHA
2021-05-19 16:34:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir 100 okula 100 kitaplık kazandırdı
YEREL HABERLER Büyükşehir 100 okula 100 kitaplık kazandırdı
Tahmazoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
YEREL HABERLER Tahmazoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
GKV’lilerin 19 Mayıs Coşkusu
YEREL HABERLER GKV’lilerin 19 Mayıs Coşkusu
Fadıloğlu, gençlerle sohbet etti Gençler doğada buluşmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Fadıloğlu, gençlerle sohbet etti Gençler doğada ...
Bangladeş ile ticaret yapacaklara çağrı yaptı
YEREL HABERLER Bangladeş ile ticaret yapacaklara çağrı yaptı
Gaziantep’'te arı sağımı başladı Bal üreticileri yoğun talebe yetişmeye çalışıyor Pandemi en çok bal üreticilerine yaradı
YEREL HABERLER Gaziantep’'te arı sağımı başladı Bal üreticileri ...
Gaziantep'te, törende bayılan zabıtayı polis kucağında taşıdı
YEREL HABERLER Gaziantep'te, törende bayılan zabıtayı polis ...
TİM Başkanı İsmail Gülle’den GAİB’e ziyaret
YEREL HABERLER TİM Başkanı İsmail Gülle’den GAİB’e ziyaret
TİM Başkanı İsmail Gülle Altunkaya Üretim Tesislerinde inceleme yaptı Güçlü ve büyük Türkiye’nin temelinde bu güçlü, modern ve büyük tesisler yer alıyor Türkiye’nin dünya pazarlarındaki gururu Altunkaya Şirketler Grubu
YEREL HABERLER TİM Başkanı İsmail Gülle Altunkaya Üretim ...
GSO Mayıs ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER GSO Mayıs ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi
Kılıç’tan 19 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER Kılıç’tan 19 Mayıs mesajı
5 tonluk su aygırları, günlük 100 kilo meyve- sebze tüketiyor
YEREL HABERLER 5 tonluk su aygırları, günlük 100 kilo meyve- sebze ...
HKÜ’de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER HKÜ’de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
Başparmaktan anjiyo yapıldı Bölgede ilk başparmak anjiyo işlemi SANKO’da gerçekleştirildi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Çetin: “Başparmaktan anjiyo işlemi hem hasta hem de doktor açısından büyük bir konfor”
YEREL HABERLER Başparmaktan anjiyo yapıldı Bölgede ilk başparmak ...
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde Hemşirelik Haftası kutlandı
YEREL HABERLER SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde Hemşirelik Haftası ...
Kubba’dan 19 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER Kubba’dan 19 Mayıs mesajı
Başkan Tahmazoğlu’ndan 19 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER Başkan Tahmazoğlu’ndan 19 Mayıs mesajı
GTB başkanlarından 19 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER GTB başkanlarından 19 Mayıs mesajı
Şahinbey’den Gazze’ye tam donanımlı ambulans desteği
YEREL HABERLER Şahinbey’den Gazze’ye tam donanımlı ambulans desteği
Başına gelmeyen kalmadı Yaklaşık 2 ay fırtınada evinin çatısı uçan belediye başkanının bu kez ise yapımı süren bağ evinin bahçesindeki kuyuya bir kişi düştü
YEREL HABERLER Başına gelmeyen kalmadı Yaklaşık 2 ay fırtınada ...
Gaziantep'te çarşı ve PTT şubeleri önünde yoğunluk
YEREL HABERLER Gaziantep'te çarşı ve PTT şubeleri önünde yoğunluk
Ricardo Sa Pinto Gaziantep FK’ya veda etti Yeni hoca adayı Erol Bulut oldu
YEREL HABERLER Ricardo Sa Pinto Gaziantep FK’ya veda etti Yeni hoca ...
GTO başkanlarından 19 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER GTO başkanlarından 19 Mayıs mesajı
Hipertansiyon gününde tansiyon uyarısı
YEREL HABERLER Hipertansiyon gününde tansiyon uyarısı