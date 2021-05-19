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Şifa veren sesler 19 Mayıs'ta Medıcal Park Gaziantep'te sahne aldı

İHA

Şifa veren sesler 19 Mayıs'ta Medıcal Park Gaziantep'te sahne aldı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, hastane çalışanlarından oluşan “Atatürk’ün Sevdiği Şarkıları“ seslendiren Şifa Veren Sesler isimli koro ile hastane lobisinde kutlandı.
Onkoloji Ünitesi'nde tedavi gören hastaları da ziyaret eden Şifa Veren Sesler Korosu, üst düzey yönetim, hekimler ve misafirler oldukça ilgi gösterdi. Şarkılara eşlik edenler, cep telefonları ile şarkıları kaydederek hoş bir ambiyans oluşturdular. Kutlama kapsamında hastanedeki tüm gençlere ve çocuklara ay yıldızlı balon ve bayrak dağıtımı gerçekleştirildi.
Hastane misafirleri, pandemi döneminde bu tür etkinliklerin daha sık yapılması gerektiğini belirtilirken bu tür dinletilerin hasta motivasyonu ve morali açısından oldukça önemli olduğu ifade edildi. Hastane misafirleri etkinliğin organize edilmesinde emeği geçen Medical Park Gaziantep Hastanesi çalışanlarına teşekkür ettiler.

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