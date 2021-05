Başkan Fadıloğlu, Kemal Bağcı parkında yapılan çalışmaları inceledi

Kemal Bağcı Parkı’nda başlatılan revize çalışmalarını yerinde inceleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “İnşallah parkta yapılan yeni düzenlemeyle birlikte çok nitelikli bir park burada hemşerilerimizin hizmetine yeniden sunulmuş olacak” dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yeni yaptığı parkların yanı sıra zamanla yıpranan parkları da revize ederek nitelikli haliyle tekrar halkın kullanımına sunmayı sürdürüyor. Son olarak Zeytinli Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Kemal Bağcı Parkı’nda başlatılan revize çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Rıdvan Fadıloğlu, parkta yürütülen çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını ve yeniden daha nitelikli şekilde halkın hizmetine sunacaklarını söyledi. Başkan Fadıloğlu, parka yeni yürüyüş yolları yapacaklarını, fitness ve oyun gurubu alanını da yenileyeceklerinin bilgisini verdi.

Şehrin her noktasına eşit hizmet

İncelemelerinin ardından açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Bu bölgede, çok büyük olmasa da en azından bir yürüyüş parkuru yapılması noktasında burada ikamet eden vatandaşlarımızdan yoğun bir talep vardı. Tabi biz de hemşerilerimize, bu konuda söz vermiştik ve havaların düzelmesiyle birlikte ekip arkadaşlarımız ile çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başladık. Amacımız; ağırlıklı olarak burada bitkiler ve gölgeli ağaçlarla yeşilliği sağlayacak şekilde nitelikli bir park oluşturmak. Her zaman söylediğimiz gibi şehrin her noktasına eşit hizmet götürmek adına gayret gösteriyoruz. İnşallah parkta yapılan yeni düzenlemeyle birlikte çok nitelikli bir park burada hemşehrilerimizin hizmetine yeniden sunulmuş olacak. Ben, emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

