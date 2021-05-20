Bando eşliğinde istiklal marşını okudular

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye genelinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle gerçekleştirilen saat 19.19’da İstiklal Marşı etkinliğine bando takımıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla katıldığı bir program esnasında vatandaşları saat 19.19 itibariyle evlerinin önlerine çıkarak İstiklal Marşı'nı okumaya daveti dolayısıyla Türkiye genelinde düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Çankaya Köşkü’nden katıldığı saat 19.19’da İstiklal Marşı okuma etkinliğine Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı bando ekibi Gaziantep Kalesi eteğinde bulunan Zeytin İşlikleri’nde vatandaşlara eşlik etti. İstiklal Marşı okuma etkinliği öncesi çaldıkları marşlar ve şarkılarla mini konser veren bando ekibi Gazi şehirliler tarafından ilgi ile dinlenerek beğeni topladı. Türkiye genelinde olduğu gibi Gazi şehirlilerde saat 19.19'da evlerinin balkon ve pencerelerinden ellerinde Türk bayraklarıyla şehrin farklı noktalarında İstiklal Marşı'nı coşkuyla okuyarak Kurtuluş Mücadelesinin meşalesini yakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla aldı.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak için, sevdiği eserlerden oluşan canlı yayın konseri düzenlendi.

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