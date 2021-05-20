Amerikalıları endişelendiren VİDAR’a Türk kıskacı Amerikalıların peşinde olduğu hava radar sistemi Türklerin radarına girdi

Gaziantepli Müslüm İncedal’ın ürettiği elde taşınabilen hava radar sistemi VİDAR, Havelsan, Aselsan, Emniyet Genel Müdürlüğü le Türk Silahlı Kuvvetlerinin İstihbarat Daireleri tarafından kıskaca alındı. Amerikalıları endişelendiren buluşla ilgili İncedal iki defa Amerika Hava Kuvvetleri’nin Etik ve Bilim Kurulu’yla görüşmüştü.

Gaziantepli Müslüm İncedal’ın geliştirdiği lazer optik sistemiyle çalışan VİDAR hava radar sistemi Amerika Hava Kuvvetleri’nin ardından Aselsan, Havelsan, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türk Silahlı Kuvvetleri İstihbarat Dairelerinin de radarına girdi. Amerika Hava Kuvvetleri’nin Etik ve Bilim Kurulu’nun dikkatini çeken VİDAR’la ilgili İncedal ile iletişim kuran Türk yetkililer VİDAR hakkında bilgi aldı. Ağır, büyük ve araç tarafında taşınabilen hava radar sistemlerinin daha gelişmiş halini elde taşınabilen bir kutu içerisine sığdıran İncedal’ın buluşu sahada operasyon yapan askeri birliğe büyük avantaj sağlıyor. Hava, kara ve denizde kullanılan askeri araçların tamamına monte edilebilen VİDAR, lazer sistemiyle çalıştığı için aldatılamıyor.

Amerikalıların geliştirdiği milyonlarca dolarlık hava taarruz teknolojilerinin arazideki bir düzensiz birlik tarafından artık çok düşük maliyete boşa çıkarılabileceğini ifade eden İncedal, “Bu donanımın Türkiye Cumhuriyetinde faaliyete girmesini ve desteklenmesini bekliyorum” dedi.



“VİDAR tespit, teşhis ve takip yapabiliyor”

Geçtiğimiz günlerde VİDAR’ın haberinin yayınlanmasının ardından Türkiye’de bulunan farklı emniyet ve savunma kuruluşlarının kendisini aradığını paylaşan İncedal, bu görüşmelerin somut süreçlere evrilmesini beklediğini söyledi. Mevcut hava radar sistemlerinin taşınabilir olmadığını, reaksiyon süreçlerinin çok düşük olduğunu belirten İncedal, “VİDAR görüntüleme mantığıyla çalışıyor. Görüntülemeyi aldatmak sadece kamuflajla mümkün olur. Ancak bu da çok zor. Optik lazer gördüğü bir nesneyi asla atlamaz. Radyo frekansı ve RF sistemler aldatılabilir ama lazer aldatılamaz. Şimdiye kadar dünyada düzenli olmayan askeri yapılar için hava radar sistemi üretilmemiş. Örnek verecek olursak VİDAR’ın Afganistan’daki bir kullanımı Amerikalılar için büyük risk oluşturacaktır. Mesela Suriye’deki Türkmen grupları Rusya’nın hava saldırılarına maruz kalıyorlar. Sürekli yer değiştiren bir birliğin arazide mevcut büyük hava radar sistemlerini taşıması mümkün değildir. VİDAR’ı tek bir kişi bile taşıyabiliyor. Havadan gelecek tehditleri tespit, teşhis ve takip edebiliyor” ifadelerini kullandı.



“Milyon dolarlık yatırımlar 500 dolarlık cihazla boşa çıkarılacak”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.