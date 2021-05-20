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AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar'dan GTB'ye ziyaret GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı: "Antep fıstığına tarımsal ürün desteği verilmesi, kayıt dışının önüne geçilmesine katkı sağlayacaktır" AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar: “Tarım ülke ekonomimiz için büyük önem arz etmekte, sektör temsilcilerimizin taleplerinin yakın takipçisi olacağız”

İHA

AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar'dan GTB'ye ziyaret GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı: "Antep fıstığına tarımsal ürün desteği verilmesi, kayıt dışının önüne geçilmesine katkı sağlayacaktır" AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar: “Tarım ülke ekonomimiz için büyük önem arz etmekte, sektör temsilcilerimizin taleplerinin yakın takipçisi olacağız”

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi, Gaziantep eski Milletvekili Şamil Tayyar, Gaziantep Ticaret Borsası'nı (GTB) ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve Meclis Üyeleriyle bir araya geldi.
AK Parti İl Başkanı Eyup Özkeçeci, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak ile parti il ve ilçe teşkilatı temsilcilerinin de yer aldığı ziyarette, tarım sektöründe yaşanan sorunlar, çözüm önerileri ve üreticilerin beklentileri istişare edildi.
GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, ziyarette borsanın tamamlanan ve devam eden projeleri ile sürdürdüğü çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
2020 yılı içerisinde hizmete kazandırılan Antep Fıstığı Lisanslı Depo ile Gaziantep Et Borsası ve Et Hali projelerinin borsanın vizyon projeleri arasında yer aldığını vurgulayan Akıncı, şu açıklamalarda bulundu:
"Antep Fıstığının başkenti Gaziantep’te, İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın (İKA) destekleriyle Türkiye’nin ilk ve tek Antep Fıstığı Lisanlı Deposu'nu 2020 yılı içerisinde üreticilerimizin hizmetine kazandırdık. Yaklaşık 10 bin ton fiziki depolama kapasitesine sahip olan lisanslı depo üretici, tüccar ve sanayicilerimize nakliye, analiz ve depo kira desteğinin yanı sıra risklere karşı devlet garantisi altında güvenli ve sağlıklı depolama imkânı vermekte. Ayrıca, lisanslı depo ELÜS ile kolay alım satım ve bankalardan kolay kredi imkânı da sağlamakta. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 2020 yılı içerinde hizmete kazandırdığımız diğer bir projemiz ise Gaziantep Et Borsası ve Et Hali oldu. Gazi şehrimizin gastronomi kimliğine yakışır nitelikteki bu tesis, sektöründe Türkiye’nin en büyük ve en modern kompleks yapıları arasında yer almakta. Yaklaşık 32 bin metrekare alan üzerinde inşaatı tamamlanan Et Borsası ve Et Hali, 70 adet modern kasap dükkanını bünyesinde barındırmakta. Tamamlanan projelerimizin yanı sıra TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsü iş birliğiyle, şehrimizde Pilot Ölçekli Antep Fıstığı İşleme Tesisi kurmak için kolları sıvadık. Temelini attığımız tesis, Antep fıstığının işlenmesi ve kalitesinin korunmasına yönelik modern teknolojilerin faaliyete geçmesine katkı sağlayacak.”
Antep fıstığına destek talebi
GTB Başkanı Akıncı, konuşmasında ayrıca Gaziantep'in en önemli tarım ürünlerinin başında gelen Antep Fıstığına tarımsal ürün desteği verilmesi isteğini de yeniledi.
Fıstığa destek verilmesi taleplerini her platformda gündeme getirdiklerini aktaran Akıncı, "Antep Fıstığı sosyal, ekonomik ve kültürel etkileşiminin yüksek olmasından dolayı stratejik öneme sahip bir ürün. Antep fıstığında sahip olduğumuz tarihsel deneyim, mevcut üretim potansiyeli ve pazar avantajlarımızı iyi kullanmamız gerekiyor. Bunun için öncelikli olarak ürünümüzün kayıt altına alınması lazım. Tarımsal destek sağlanamamasından dolayı ürünün yaklaşık yüzde 70’lik kısmı kayıt altına alınamıyor. Bu durum sektörde çeşitli sorunlara neden olduğu gibi devletimizin de stopaj ve BAĞKUR prim gelirlerinde önemli kayıplar yaşamasına sebebiyet vermekte. Antep fıstığı üretiminin artırılması ve kayıt dışılığın önlenmesi için; kilogram başına veya fındıkta olduğu gibi dekar başına alan bazlı destek verilmesini talep ediyoruz" dedi.
Sektör temsilcilerimizin taleplerinin takipçisi olacağız
Ziyarette, GTB Meclis üyeleriyle tarım ve hayvancılık sektörlerinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileriyle ilgili istişarelerde bulunan AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar ise, “Tarım ve tarıma dayalı gıda sanayi ülke ekonomileri için büyük önem arz etmekte. Dünya pandemi sürecinde, tarım ve gıdanın önemini bir kez daha net bir şekilde gördü. Bugün ticaret borsamızda sektör temsilcilerimizden gelen talep ve önerileri dinleyerek notlarımızı aldık. Belirtilen tüm konuların hassasiyetle takipçisi olacağız” şeklinde konuştu.
Konuşmasında Gaziantep ekonomisi ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Tayyar, Gaziantep’in tarım, sanayi, üretim ve ihracatta başarı hikayeleri yazdığını söyledi.
Tayyar, “Gaziantep bir serhat şehri, son yıllarda komşu ülkelerden kaynaklı sınırda pek çok sorunla karşılaştı. Kentin limanı yok, boğazı yok ama buna rağmen 2020 yılında 7 milyar 935 milyon dolar ihracat kaydı gerçekleştirdi. Türkiye’nin en fazla ihracat yapan 5’inci şehri konumunda. Şimdiki hedef bu sıralamayı daha ileri seviyelere taşımak. Gaziantep’i ticaret kültürü olan birçok ilin önüne taşıyan bu başarının temelinde Gazianteplilerin üretkenliği kadar ortak akılla hep birlikte hareket edebilme yeteneği yatıyor“ diye konuştu.
Ziyarette, konuşmaların ardından GTB Başkanı Akıncı tarafından, AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar’a günün anısına plaket takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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