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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ANKA Hastanesinde hekim sayısını artıyor

İHA

ANKA Hastanesinde hekim sayısını artıyor

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Acil Servisi’nde tecrübeli 3 hekim daha göreve başladı.
Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nin hekim kadrosu güçlenmeye devam ediyor. Hekim kadrosuna dahil olan 3 hekim, Acil Servisi’nde görev yapmaya başladı.
Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nin hekim kadrosuna dahil olan Dr. Süleyman Deniz, Dr. Arif Çınar, Dr. Ahmet Naimoğlu Acil Tıp alanlarında faaliyet gösterecek. 3 hekimin göreve başlaması ile birlikte ANKA Hastanesi Acil Servis’deki hekim sayısı 6'ya yükseldi.
ANKA Hastanesi Acil Servis'i tecrübeli hekim kadrosu, acil servis alanında deneyimli hemşire ve sağlık personellerinden oluşan dinamik kadrosu ile tüm acil vakalara hasta haklarına saygılı, etik, hızlı ve güvenilir bir şekilde 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. ANKA Hastanesi acil servisi, ideal bir acil serviste bulunması gereken tüm tıbbi ekipman ve ilaçlara sahip olup, hijyen kurallarının eksiksiz olarak düzen ve disiplin içinde çalışmaktadır. ANKA acil servisinde her türlü hastaya ilk müdahale, resusitasyon (yeniden canlandırma) ve acil hastalıkların tedavisi yapılabilmektedir.
Gündüz acil servisten hizmet alan hastalar, mevcut tüm branşlardan destek alınarak değerlendirilmektedir. Gece saatlerinde ise hastalar hastane içinde kendi birimlerinde nöbetçi olan hekimler tarafından desteklenmektedir.

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