Su borusu patladı, tazyikli su 6 katlı apartman boyunu aştı Tazyikli su nedeniyle evler ve araçlarda zarar oluştu

Gaziantep'te bir tesisteki su borusunun patlaması sonucu oluşan tazyikli suyun yüksekliği 6 katlı binanın boyunu aştı. Tazyikli su nedeniyle daireler ile bina önündeki araçlarda zarar oluştu.



Olay, öğle saatlerinden sonra Şehitkamil ilçesi Güvenevler Mahallesi'nde bulunan bir tesiste meydana geldi. Tesis içerisinde bulunan tazyikli su borusu, bilinmeyen bir nedenle bir anda patladı. Su borusunun patlaması sonucu oluşan tazyikli suyun yüksekliği görenleri hayrete düşürürken, yolun karşı tarafındaki 6 katlı binanın boyunu da aştı.



Ekipler müdahale etti, binada zarar oluştu

Yaşanan olay nedeniyle bölgede panik meydana gelirken, durum Gaziantep Su ve Kanalizasyonu Müdürlüğü (GASKİ) ekiplerine bildirildi. Ekiplerin çalışması sonucu boruda oluşan hasar giderilirken, tazyikli sudan etkilenen binadaki evlerde ve bina önündeki araçlarda zarar meydana geldi.

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