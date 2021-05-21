Gaziantep'te, takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı

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Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Özdemirbey Caddesi´nde meydana geldi. Abdurrahman Doğan yönetimindeki 27 UM 828 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atıp, devrildi. Kazada, sürücü Abdurrahman Doğan ile otomobildeki 2´si çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2021-05-21 00:00:48



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