HKÜ’de tarım teknolojileri konuşuldu

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) IEEE Öğrenci Topluluğu ve Türk Tarım Akademisi işbirliğinde düzenlenen “Tarımda Teknoloji Uygulamaları” çevrimiçi yayınında, tarım alanında kullanılan güncel teknoloji uygulamaları konuşuldu.

Sürdürülebilir hayvancılık, tarımda teknoloji, iklim değişikliği, kod yazma tekniklerinin tarım alanlarında kullanılmasına yönelik uygulamaların anlatıldığı programa; Türk Tarım Akademisi Ziraat Mühendisi Necmettin Türkoğlu ve Türk Tarım Akademisi ElektrikElektronik Mühendisi Mesut Küçükiba katıldı.

Moderatörlüğünü HKÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Fatih Alisinanoğlu’nun yaptığı programda Necmettin Türkoğlu ve Mesut Küçükiba, tamamen yerli imkânlarla yapılan “Mardinio” Geliştirme Kartı ve “Kilardar” Ortam İzleme Sistemi ile ilgili bilgi verdi.

“Kartın mühendisliği yüzde yüz yerli ve milli”

Kartın tarımda da kullanabildiğini söyleyen Türkoğlu ve Küçükiba, “Bu kartla seranın ısı, nem, sıcaklık gibi değerlerini telefonunuz üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Bu kartın yerlisi yoktu; İtalya’dan ya da Çin’den geliyordu Türkiye’ye, bunu biz yerlileştirdik. Kendi kod yazma programımızı geliştirdik. Çip'in içerisine kod yüklüyoruz; 100 ayrı parametreyi aynı anda kontrol edebiliyoruz. Kartın mühendisliği yüzde yüz yerli ve milli” diye konuştu.

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