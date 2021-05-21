Yedi Başak, Filistin’in yaralarını sarıyor Gıda, sıcak yemek, tıbbı malzeme ve elektrik ihtiyacı gideriliyor Dileyen her vatandaş kampanyaya destek olabiliyor

Yedi Başak İnsanı Yardım Derneği, Ramazan ayının son günlerinden itibaren İsrail'in yoğun saldırısı altında bulunan Filistin halkının yaralarını sarmak için bölgedeki çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Yedi Başak, saldırılar nedeniyle zor durumda olan Gazze’deki ve Filistin’in diğer bölgelerindeki mazlumlara acil sağlık, tıbbi malzeme, gıda, giyecek yardımı yapmaya devam ediyor.

Yedi Başak İnsanı Yardım Derneği, yaklaşık bir aydır İsrail'in yoğun saldırısı altında bulunan Filistin halkının yaralarını sarmak için yoğun çalışmalar yapıyor. Saldırılar nedeniyle yüzlerce insanın şehit olduğu, binlercesinin de yaralandığı Filistin’in yaralarını sarmaya çalışan Yedi Başak, bölgedeki çalışmalarına hız verdi. Saldırılar nedeniyle Gazze ve Filistin’in diğer bölgelerin yaşam koşullarının çok kötü durumda olması nedeniyle harekete geçen Yedi Başak Derneği, mazlum halka Türkiye'den yardımları ulaştırmaya devam ediyor. Bölgede saldırıların başladığı ilk günlerde bölge halkına iftar ve sahurluk sıcak yemek ve gıda kolisi dağıtan Yedi Başak, özellikle tıbbı malzeme yardımlarına da ağırlık verdi.



“Filistinli kardeşlerimiz destansı bir mücadele veriyor”

Bölgenin son durumu ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Yedi Başak İnsanı Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bulut, “Şu anda Filistinli kardeşlerimiz zor durumda. Buradaki insanlar topraklarının işgal edilmesini, özgürlüklerini ve geleceklerini kurtarmak için şu anda zor şartlarda destansı bir direniş mücadelesi gösteriyorlar. Biz de Yedi Başak İnsani Yardım Derneği olarak kardeşlerimizin bu haklı mücadelesine destek oluyoruz. Buradan da bir çağrıda bulunmak istiyorum. Şu anda dünyada kimin elinden ne geliyorsa yapsın ve Filistin’deki bu zulmü, bu adı konulmamış kirli savaşı durdursun” dedi.



“Bölgedeki yaraları sarmaya çalışıyoruz”

Filistin’de pek çok kritik noktanın bombalı saldırılar sonucu yıkıldığını belirten ve bu yöndeki yaraları sarmaya çalıştıklarını vurgulayan Mustafa Bulut, “Filistin’de hastaneleri vurdular. Okullar, camiler, sivil yerleşim yerleri vuruldu. Hatta dünyanın farklı noktalarından sivil toplum örgütleri gelerek orada mazlum insanlara yardım götürmekten başka hiçbir şey amacı olmayan sivil toplum örgütlerinin ofisleri vuruldu. Türk sivil toplum örgütlerinin ofisleri hedef alındı. Basın mensuplarının bulunduğu otel vuruldu. Bunun neticesinde şu an yüzlerce şehit ve binlerce yaralı var. Yaklaşık 75 bin insan yerinden oldu. 60 bin insan şu anda evsiz kaldı. Biz Yedi Başak Derneği olarak hastanelerin stoklarını yenilemeye çalışıyoruz. Stokları tükenen hastanelere tıbbi ve sağlık malzemesi ulaştırıyoruz. Normal zamanda Filistin’de elektrik 2 saat var sadece 2 saatin dışında elektrik yok. Bu saldırılar neticesinde elektrik tamamen yok hastanelerde ve normal yaşamda acil bakım ünitelerinin çalışması, ameliyathanelerin aktif olması için elektrik çok önemli. Hastanelerin yakıt ihtiyacını karşılıyoruz. Akabinde hastaneye gelmiş, yaralanmış ve oradan taburcu olmuş insanların hayatları devam ediyor. Bu insanlara hayatlarını sürdürebilmeleri için maddi destek sağlıyoruz. Yine insanların hayatlarını sürdürebilmeleri için gıda olmazsa olmaz bir ihtiyaç. Gıda projesi kapsamında gıda kolisi ve kumanya dağıtıyoruz. Şehit olan insanların yetim kalan yavruları var. Yedi Başak Yetim Hamili sistemi ile şu anda orada kalan çocuklarımızı himaye ediyoruz ve bakımlarını üstleniyoruz. Elektrik olmadığı için evlerin aydınlatılması ile ilgili aydınlatma projemizi de hayata geçirdik. Orada elektrik üretebilmek için jenaratörler ve yakıtlarını temin ettik. Acil eylem planını devreye koyduk. Filistin’e dayanışma diye bir kampanya başlattık. Bu kampanya çerçevesinde acil yardım çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.



“Dileyen vatandaşlar yardım kampanyasına destek olabilir”

Dileyen vatandaşların bölgedeki mağdur ve mazlumlara çeşitli yollarla yardımda bulunabileceğini de aktaran Bulut, “Filistin’e yardım kampanyasına ulaşmak isteyen vatandaşlarımız Yedi Başak Derneğimizin kurumsal banka hesaplarına havale/EFT yoluyla ulaşabilirler. Ayrıca yedibasak.org.tr adresinden online bağışta bulunabilirler. 3157’ye kısa mesaj atarak 10 TL bağışta bulunabilirler. Filistin’deki mazlum insanlar için Peygamber Efendimiz(S.A.V) bir hadisinde şöyle buyuruyor, ‘Kudüs’e gidin ve orada namaz kılın. Eğer gidemezseniz, kandillerinde yakılmak üzere orayı aydınlatmak için yağ gönderin’. Efendimiz (S.A.V) bize bu bölgeyle ilgili çağları aşan bir mesaj gönderiyor. Adeta Kudüs’e gitmek zor olacak, Kudüs’e herkes gidemeyecek ama Kudüs’e gidemeyenlerde Kudüs’ten rızıklansın, nasiplensin diye çağları aşan bir mesaj gönderiyor. Oraya sembolik olarak yardım gönderin diyor. Bizde sizin aracılığınızla tüm dünyaya ve insanlığa sesleniyoruz. Sevgili insanlık bu işin dünya görüşü yok. Bu işin sağcı solcu yanı yok. İnsan olan, insani değerlerini kaybetmemiş herkesi, tüm insanlığı Filistin’de devam eden bu zulme karşı sessiz kalmama adına elinden geleni yapmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.