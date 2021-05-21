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Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi heyecanı Gaziantep'te başladı Şampiyonanın açılışını Bakan Kasapoğlu yaptı Ev sahibi Şahinbey Ampute, açılış maçını 4-1 kazandı

İHA

Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi heyecanı Gaziantep'te başladı Şampiyonanın açılışını Bakan Kasapoğlu yaptı Ev sahibi Şahinbey Ampute, açılış maçını 4-1 kazandı

Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi heyecanı Gaziantep’te başladı. Şampiyonanın açılışı ise Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımıyla coşkulu bir şekilde yapıldı. Ev sahibi Şahinbey Ampute, açılış maçında Polonya'nın Legia Varşova takımını 41 mağlup etti.
Sanayi ve gastronomi şehri Gaziantep Ampute Şampiyonlar Ligi finallerine ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşıyor. Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi organizasyonunun Gaziantep’te başlaması şehirde sevinç oluşturdu. Organizasyonunu Şahinbey Belediyesi’nin yaptığı ve 5 farklı ülkenin şampiyonlarının katıldığı EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi maçları, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımı ile başladı.
Şahinbey Belediyesi Akkent Spor Köyü’nde başlayan EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi organizasyonu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun başlama vuruşunu yapmasıyla start aldı. Açılışta açıklamalarda bulunan Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022 Ampute Futbol Dünya Şampiyonası'nın Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacağı müjdesini verdi. Açıklama sonrası Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu tarafından Bakan Kasapoğlu’na 27 numaralı forma hediye edilirken, ırkçılığa karşı da pankart açıldı. Bakan Kasapoğlu, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi’ne ev sahipliği yapan Şahinbey Belediyesi'ne teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

"Yaptığımız yatırımların meyvesini alıyoruz"
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Gaziantep’in spor şehri olma yolunda önemli adımlar attığını belirterek, "EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi maçlarının Gaziantep’te yapılmasından dolayı ayrı bir heyecan, ayrı bir onur duyuyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her alanda çok farklı bir aşamaya geldi. Büyük bir devrim gerçekleşti. Spor yatırımlarımız pek çok branşta değer verdiğimizi her yatırımımızda ortaya koyuyoruz. Tüm takımlara başarılar diliyorum" dedi.

"10 bin bisiklet dağıtıldı"
Şampiyonanın açılışı sonrası herkesin spor yapabilmesi için Şahinbey Belediyesi tarafından öğrencilere verilen 10 bin adet bisikletin dağıtımını da gerçekleştiren Bakan Muharrem Kasapoğlu, “Gaziantep'in spor şehri olma yolunda ilerlediğini, spor turizmi kenti olma yolunda yürüdüğünü görmekten mutluluk duyuyoruz. Yaptığımız yatırımların meyvelerini alıyoruz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye’nin dört bir tarafında çıtamızı yükseltiyoruz” ifadelerini kullandı.

"Büyük bir organizasyon"
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise şampiyonanın Gaziantep ve Türkiye için çok büyük bir organizasyon olduğunu belirterek, “Avupa Ampute Şampiyonlar Ligi’nin Gaziantep’te yapılması ülkemiz ve şehrimiz adına gurur verici. Şampiyonaya Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Gürcistan, İtalya ve Polanya takımları katılıyor. Şampiyonaya katılan tüm takımlara başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

"Kupayı Gaziantep'e kazandırmak istiyoruz"
Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Ampute Futbol Takım kaptanı Rahmi Özcan da kupayı Gaziantep’e kazandırmak istediklerini belirterek, “EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi maçlarına ev sahipliği yapmaktan çok mutluyuz ve gururluyuz. Korona virüs nedeniyle Şampiyonlar Ligi organizasyonu ülkemizden alınmıştı. Biz de bu açığı kapatarak Ampute sporundaki Şampiyonlar Ligi organizasyonuna ev sahipliği yapıyoruz. Açılış maçında Polonya'nın Legia Varşova takımını 41 yenerek en büyük şampiyonluk adayı olduğumuzu bir kez daha göstermiş olduk. İnşallah finalde ipi göğüsleyip kupayı alacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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