SANKO Üniversitesi Hastanesi’ne SGK’dan teşekkür belgesi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Gaziantep İl Müdürlüğü tarafından SANKO Üniversitesi Hastanesi’ne “Teşekkür Belgesi” verildi.

SGK İl Müdürü Mehmet Uzun ve beraberindeki heyet, Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleri kapsamında, SANKO Üniversitesi Hastanesi’ni ziyaret etti.

Ziyarette, SGK İl Müdürü Uzun, SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci’ye, çalışanların hizmetlerini kuruma yasal sürede bildirdikleri ve primlerini düzenli olarak ödedikleri için teşekkür ederek, başarılar diledi.

SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Söylemez de ziyarette hazır bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.