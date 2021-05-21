Çocuklarda bağırsak hastalıkları yaşamı olumsuz etkiliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocuklarda bağırsak hastalıkları yaşamı olumsuz etkiliyor

İHA

Çocuklarda bağırsak hastalıkları yaşamı olumsuz etkiliyor

Medical Park Gaziantep Hastanesi Çocuk Gastroenterolojisi, Hepatoloji ve Beslenme Uzmanı Doç. Dr. Yasin Şahin, Enflamatuvar bağırsak hastalıklarının önemine dikkat çekerek açıklamalarda bulundu.
Doç. Dr. Yasin Şahin, ’’ Crohn hastalığı ve Ülseratif kolit hastalığını kapsayan enflamatuvar bağırsak hastalığı gastrointestinal sistemi etkileyen immun aracılıklı kronik ve tekrarlayıcı enflamatuvar bir durumdur. Crohn hastalığı ve ülseratif kolit prevalansı Kanada'da yüz bin kişide 255259 oranında Amerika'da ise yüz bin kişide 241263 oranındadır. Ülkemizde ise bu konuda yapılmış bir çalışma yoktur, yaklaşık seksen bin enflamatuvar bağırsak hastası olduğu tahmin edilmektedir. Tüm dünyada son yıllarda hem çocuklarda hem erişkinlerde yaygınlığı artmaktadır.
Enflamatuvar bağırsak hastalığı çocuklarda özellikle ergenliğe geçiş döneminde daha sık görülmektedir” dedi.
Medical Park Gaziantep Hastanesi Çocuk Gastroenterolojisi, Hepatoloji ve Beslenme Uzmanı Doç. Dr. Şahin, Crohn hastalığı ve ülseratif kolit arasındaki farka dikkat çekerek Crohn hastalığının ağızdan makata kadar sindirim sisteminin tüm bölge ve katlarını etkileyebileceğini ifade etti. Ülseratif kolit ise, kalın bağırsağı ve özellikle kalın bağırsağın son kısmı olan rektumu etkilediğini kaydetti.
Dr. Şahin, “Crohn hastalığının klasik klinik bulguları karın ağrısı, karın şişliği, ishal ve kilo kaybıdır. Bu hastaların yüzde 25'inde görülür. Diğer belirtileri arasında ateş, büyüme geriliği, yetersiz beslenme sonunda ortaya çıkan olumsuzluklar, bulantı ve/veya kusma, eklem ağrıları yer almaktadır. 4 hafta ya da daha uzun süreli ishal ya da 6 ay içinde 2 kez ya da daha fazla karın ağrısı, ishal, makattan kan gelme ve kilo kaybı durumunda enflamatuvar bağırsak hastalığından şüphe etmek gerekir. Crohn hastalığında daha çok kilo kaybı ve ishal ön planda iken, Ülseratif kolit hastalığında kanlı ishal ve karın ağrısı ön plandadır. Karın ağrısıyla birlikte aniden dışkılama gereksinimi olması ve gece uykudan uyandıran dışkılama gereksinimi de Enflamatuvar bağırsak hastalığında görülebilir. Perianal bölgede fissür, fistül, deri katlantıları, abse ya da ülser de görülebilir. Ayrıca nedeni bilinmeyen ateş vakalarının yüzde 5'ine de enflamatuvar bağırsak hastalığı tanısı konulmaktadır. Uzun süre tanı konulmamış büyüme geriliği hastalarında da Crohn hastalığı görülebilir. Enflamatuvar bağırsak hastalığının patogenezi tam bilinmemektedir. Genetik, çevresel ve immunolojik faktörler patogenezde önemlidir. Enflamatuvar barsak hastalığı olan kişilerin birinci derece akrabalarında yaşam boyu Crohn hastalığı gelişme riski yüzde 5, ülseratif kolit gelişme riski yüzde 1,6 olarak bulunmuştur. Monozigotik ikizlerde ise bu oran yüzde 2050'ye kadar çıkmaktadır’’ ifadesinde bulundu.
"Beslenme çok önemli"
Doç. Dr. Yasin Şahin, ‘’Diyet ve beslenme direkt ya da dolaylı olarak intestinal mikrobiyotada değişikliklere neden olarak hastalık patogenezinde önemli rol oynamaktadır. Batı tipi beslenme ile enflamatuvar bağırsak hastalığı arasında ilişki olduğu bilinmektedir. Batı tipi beslenme yani yüksek oranda yağ ve rafinerize şeker içeren besinler, düşük oranda lifli gıdalar ve sebze ile beslenme hastalık insidansında artış ile ilişkilidir. Batı tipi beslenme şeklinde proinflamatuvar sitokinlerin salınımı artmakta, bu da intestinal geçirgenlik artışına neden olmaktadır. Daha sonra intestinal mikrobiyotada değişikliklere neden olur ve bu da bağırsakta kronik inflamasyonu tetikler. Bağırsak mikrobiyotası immun cevapta, bariyer fonksiyonunda ve metabolitlerin sentezinde birçok rol oynayarak insan sağlığını etkiler. Bağışıklık sistemi ile mikrobiyota arasında bir denge bir ilişki vardır, bu denge bozulduğunda bağırsakta mikrobiyal içerik değişir ve bağırsağın geçirgenliği bozulur, disbiyozis meydana gelir bu da kronik enflamatuvar cevaba neden olur. Bu nedenle intestinal mikrobiyota enflamatuvar bağırsak hastalığı patogenezinde önemli rol oynamaktadır. Tanı koymak için öncelikle ayrıntılı öykü alınır, fizik muayene yapılır. Daha sonra ise gerekli laboratuvar ve görüntüleme tetkikleri yapılır. Enflamatuvar bağırsak hastalığı tanısı düşünüldüğünde kesin tanı koymak için hem üst hem alt endoskopi işlemi yapılır, bağırsağın tüm segmentlerinden multipl biyopsiler alınır ve bu biyopsiler deneyimli patoloji uzmanları tarafından değerlendirilir ve hastalığa kesin tanı konulur. Tedavide hastaya özgü beslenme ve ilaç tedavileri yer almaktadır. İlaç tedavisine yanıt alınamayan bazı vakalarda cerrahi müdahale de yapılmaktadır. Ancak cerrahi tedavi kararı gastroenterolog ve bu konuda deneyimli çocuk cerrahları tarafından birlikte verilir. Yaşam kalitesini etkileyen uzun süreli bir hastalıktır. Düzenli bir takip ve tedavinin yanı sıra gerektiğinde psikolojik destek ile hastaların yaşam kalitesinde önemli oranda iyileşme görülür" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Kasapoğlu: “Pandemide dijital bağımlılık arttı” Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: “Bağımlılığa karşı sporun her branşını kullanacağız” “81 ildeki tesisleşme modelimizin dünyada bir eşi benzeri yok“
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: “Pandemide dijital bağımlılık ...
SANKO Üniversitesi Hastanesi’ne SGK’dan teşekkür belgesi
YEREL HABERLER SANKO Üniversitesi Hastanesi’ne SGK’dan teşekkür ...
Oğuzeli MYO öğrencilerinden pandemi ve çevre temizliği etkinliği
YEREL HABERLER Oğuzeli MYO öğrencilerinden pandemi ve çevre ...
MEF okulları ortaokullar arası proje yarışması SANKO okulları öğrencileri Türkiye birincisi ve ikincisi oldu
YEREL HABERLER MEF okulları ortaokullar arası proje yarışması SANKO ...
Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi heyecanı Gaziantep'te başladı Şampiyonanın açılışını Bakan Kasapoğlu yaptı Ev sahibi Şahinbey Ampute, açılış maçını 4-1 kazandı
YEREL HABERLER Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi heyecanı Gaziantep'te ...
GSO’nun “Uygulamalı UR-GE Atölyesi” eğitimi gerçekleştirildi
YEREL HABERLER GSO’nun “Uygulamalı UR-GE Atölyesi” eğitimi ...
Gaziantep FK Ukraynalı genç yıldızı transfer etti
YEREL HABERLER Gaziantep FK Ukraynalı genç yıldızı transfer etti
Bakan Kasapoğlu bisiklet dağıtım törenine katıldı
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu bisiklet dağıtım törenine katıldı
HKÜ’den “Yenilenebilir enerjide yeni konuşmalar” konferansı
YEREL HABERLER HKÜ’den “Yenilenebilir enerjide yeni konuşmalar” ...
Yedi Başak, Filistin’in yaralarını sarıyor Gıda, sıcak yemek, tıbbı malzeme ve elektrik ihtiyacı gideriliyor Dileyen her vatandaş kampanyaya destek olabiliyor
YEREL HABERLER Yedi Başak, Filistin’in yaralarını sarıyor Gıda, ...
15 Temmuz Gazilerinden Prof. Dr. Bulut’a ziyaret
YEREL HABERLER 15 Temmuz Gazilerinden Prof. Dr. Bulut’a ziyaret
Bakan Kasapoğlu: 2022 Ampute Futbol Dünya Şampiyonası Türkiye'de gerçekleşecek
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: 2022 Ampute Futbol Dünya Şampiyonası ...
Avrupa Ampute Şampiyonlar Ligi Gaziantep’te başladı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: “2022 yılında Ampute Futbol Dünya Şampiyonası'na Türkiye ev sahipliği yapacak”
YEREL HABERLER Avrupa Ampute Şampiyonlar Ligi Gaziantep’te ...
‘Gazze duvarın ötesi’ sergisi sanatseverlerle buluştu
YEREL HABERLER ‘Gazze duvarın ötesi’ sergisi sanatseverlerle buluştu
HKÜ’de tarım teknolojileri konuşuldu
YEREL HABERLER HKÜ’de tarım teknolojileri konuşuldu
Gaziantep'te, takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te, takla atan otomobildeki 4 kişi ...
Genç iş adamı evinde kendini vurdu
YEREL HABERLER Genç iş adamı evinde kendini vurdu
Gaziantep'te iş insanı, tabancayla intihar etti
YEREL HABERLER Gaziantep'te iş insanı, tabancayla intihar etti
Kontrolden çıkan araç menfeze uçtu: 4 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan araç menfeze uçtu: 4 yaralı
Gaziantep FK'da Erol Bulut dönemi
YEREL HABERLER Gaziantep FK'da Erol Bulut dönemi
Gaziantep FK, Erol Bulut ile üç yıllık sözleşme imzaladı (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Gaziantep FK, Erol Bulut ile üç yıllık sözleşme ...
Gaziantep FK, Erol Bulut ile üç yıllık sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Gaziantep FK, Erol Bulut ile üç yıllık sözleşme ...
Su borusu patladı, tazyikli su 6 katlı apartman boyunu aştı Tazyikli su nedeniyle evler ve araçlarda zarar oluştu
YEREL HABERLER Su borusu patladı, tazyikli su 6 katlı apartman ...
Gaziantep'te su borusu patladı: 6 daire, 2 iş yeri ve 2 otomobilde hasar oluştu
YEREL HABERLER Gaziantep'te su borusu patladı: 6 daire, 2 iş yeri ve ...