Bakan Kasapoğlu: "Gaziantep spor şehri olacak"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kasapoğlu: "Gaziantep spor şehri olacak"

İHA

Bakan Kasapoğlu: "Gaziantep spor şehri olacak"

Gaziantep Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziantep’in spor şehri olacağını belirterek, “Gaziantep modelinin tüm yerel bölgelere örnek olması gerektiğini düşünüyorum” dedi.
Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi’nin açılışına katılmak için Gaziantep’e gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kentte bir otelde düzenlenen 'Gençlik ve Spor Çalıştayı'na katıldı. Bakan Kasapoğlu, çalıştayın ardından Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'ne ziyarette bulundu. Vali Davut Gül’ün karşıladığı Bakan Kasapoğlu, ziyarette Valilik Şeref Defteri’ni imzaladıktan sonra Gençlik ve Spor Brifingi toplantısına iştirak etti. Toplantının tamamlanmasından sonra Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, belediye binasına beraberindeki heyetle birlikte yürüyerek geldi.

Fatma Şahin: “Gaziantep spor şehri oldu”
Bakan Kasapoğlu’nu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin karşıladı. Bakan Kasapoğlu, şeref defterini imzalamasının ardından Şahin’in makamına geçti. Fatma Şahin’e nezaket ziyaretinde bulunan Kasapoğlu’nun ziyaretinde milletvekilleri ile Vali Gül de bulundu. Gazianteplinin fahri hemşerisi olan Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu belirten Şahin, sanayi, kültür ve turizm şehri olan Gaziantep’in, Bakan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun sayesinde spor şehri olduğunu ifade etti.

Bakan Kasapoğlu: “Gaziantep modeli herkese örnek olmalı”
Bakan Kasapoğlu ise Gaziantep’teki belediyelerle el ele vererek Gaziantep’in spor şehri olması için adım attıklarını söyledi. 2.5 yıl önce atılan bu adımın meyvelerini verdiğini aktaran Kasapoğlu, “Bugün yeni bir adım atıyoruz. Antep tam bir spor şehri olacak. Sadece Türkiye’de için bölge içinde önemli bir nokta olacak. Sporcu yetiştireceğiz. Spor turizmi noktasında önemli bir marka olacak. Bu kutlu mücadeleyi hep birlikte başaracağız. Gaziantep modelinin tüm yerel bölgelere örnek olması gerektiğini düşünüyorum. Katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Fatma Şahin, ziyaretin sonunda Bakan Kasapoğlu’na arkasında isminin yazılı olduğu Gaziantep Futbol Kulübü'nün formasını hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Araban Belediyesi Meclisi İsrail kınadı
YEREL HABERLER Araban Belediyesi Meclisi İsrail kınadı
Çocuklarda bağırsak hastalıkları yaşamı olumsuz etkiliyor
YEREL HABERLER Çocuklarda bağırsak hastalıkları yaşamı olumsuz ...
Bakan Kasapoğlu: “Pandemide dijital bağımlılık arttı” Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: “Bağımlılığa karşı sporun her branşını kullanacağız” “81 ildeki tesisleşme modelimizin dünyada bir eşi benzeri yok“
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: “Pandemide dijital bağımlılık ...
SANKO Üniversitesi Hastanesi’ne SGK’dan teşekkür belgesi
YEREL HABERLER SANKO Üniversitesi Hastanesi’ne SGK’dan teşekkür ...
Oğuzeli MYO öğrencilerinden pandemi ve çevre temizliği etkinliği
YEREL HABERLER Oğuzeli MYO öğrencilerinden pandemi ve çevre ...
MEF okulları ortaokullar arası proje yarışması SANKO okulları öğrencileri Türkiye birincisi ve ikincisi oldu
YEREL HABERLER MEF okulları ortaokullar arası proje yarışması SANKO ...
Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi heyecanı Gaziantep'te başladı Şampiyonanın açılışını Bakan Kasapoğlu yaptı Ev sahibi Şahinbey Ampute, açılış maçını 4-1 kazandı
YEREL HABERLER Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi heyecanı Gaziantep'te ...
GSO’nun “Uygulamalı UR-GE Atölyesi” eğitimi gerçekleştirildi
YEREL HABERLER GSO’nun “Uygulamalı UR-GE Atölyesi” eğitimi ...
Gaziantep FK Ukraynalı genç yıldızı transfer etti
YEREL HABERLER Gaziantep FK Ukraynalı genç yıldızı transfer etti
Bakan Kasapoğlu bisiklet dağıtım törenine katıldı
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu bisiklet dağıtım törenine katıldı
HKÜ’den “Yenilenebilir enerjide yeni konuşmalar” konferansı
YEREL HABERLER HKÜ’den “Yenilenebilir enerjide yeni konuşmalar” ...
Yedi Başak, Filistin’in yaralarını sarıyor Gıda, sıcak yemek, tıbbı malzeme ve elektrik ihtiyacı gideriliyor Dileyen her vatandaş kampanyaya destek olabiliyor
YEREL HABERLER Yedi Başak, Filistin’in yaralarını sarıyor Gıda, ...
15 Temmuz Gazilerinden Prof. Dr. Bulut’a ziyaret
YEREL HABERLER 15 Temmuz Gazilerinden Prof. Dr. Bulut’a ziyaret
Bakan Kasapoğlu: 2022 Ampute Futbol Dünya Şampiyonası Türkiye'de gerçekleşecek
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: 2022 Ampute Futbol Dünya Şampiyonası ...
Avrupa Ampute Şampiyonlar Ligi Gaziantep’te başladı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: “2022 yılında Ampute Futbol Dünya Şampiyonası'na Türkiye ev sahipliği yapacak”
YEREL HABERLER Avrupa Ampute Şampiyonlar Ligi Gaziantep’te ...
‘Gazze duvarın ötesi’ sergisi sanatseverlerle buluştu
YEREL HABERLER ‘Gazze duvarın ötesi’ sergisi sanatseverlerle buluştu
HKÜ’de tarım teknolojileri konuşuldu
YEREL HABERLER HKÜ’de tarım teknolojileri konuşuldu
Gaziantep'te, takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te, takla atan otomobildeki 4 kişi ...
Genç iş adamı evinde kendini vurdu
YEREL HABERLER Genç iş adamı evinde kendini vurdu
Gaziantep'te iş insanı, tabancayla intihar etti
YEREL HABERLER Gaziantep'te iş insanı, tabancayla intihar etti
Kontrolden çıkan araç menfeze uçtu: 4 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan araç menfeze uçtu: 4 yaralı
Gaziantep FK'da Erol Bulut dönemi
YEREL HABERLER Gaziantep FK'da Erol Bulut dönemi
Gaziantep FK, Erol Bulut ile üç yıllık sözleşme imzaladı (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Gaziantep FK, Erol Bulut ile üç yıllık sözleşme ...
Gaziantep FK, Erol Bulut ile üç yıllık sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Gaziantep FK, Erol Bulut ile üç yıllık sözleşme ...