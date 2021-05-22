Otomobilin çarptığı fabrika işçisi 3 gün sonra yaşamını yitirdi



Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Arif Memiş (50), tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra yaşamını yitirdi.

Gazikent Mahallesi´nde 19 Mayıs akşamı, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan fabrika işçisi Arif Memiş'e çarptı. Kazada Memiş yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Memiş, Şehitkamil Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Memiş, bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Evli ve 4 çocuk babası Arif Memiş'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Memiş'in ölümüne neden olan otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

2021-05-22 13:16:02



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