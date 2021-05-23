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Şahinbey Belediyespor, şampiyonluğu davul zurna eşliğinde kutladı

DHA

Şahinbey Belediyespor, şampiyonluğu davul zurna eşliğinde kutladı


Kadir GÜNEŞ / GAZİANTEP, (DHA) Gaziantep´te düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Şampiyonlar Ligi şampiyonu Şahinbey Belediyespor oldu. Ligin final maçında Polonya ekibi Legia Varşova'yı 3-1 mağlup ederek kupanın sahibi olan takımın futbolcu ve taraftarları kupa sevincini davul zurna eşliğinde halaylar çekerek kutladı. Oyuncular kupalarını almadan önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cep telefonu ile arayarak takımın başarısını kutladı.
Akkent Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyonun son gününde 2 maç yapıldı. Şampiyonanın son maçında Türkiye temsilcisi Şahinbey Ampute Futbol takımı Polonya ekibi Legia Varşova ile finalde karşılaştı. 6´ıncı dakikada Bartosz Eastowski ile 1-0 öne geçen Polonya ekibine, Gaziantep temsilcisi 13´üncü dakikada Fatih Şentürk ile yanıt vererek 1-1'lik beraberliği yakaladı. Şahinbey Belediyespor'un 19´uncu dakikada Kudrat Khudoykulov ile skoru 2-1'e taşıdığı maçın ilk yarısı bu skorla bitti. Maçın uzatma dakikaları oynanırken Fatih Şentürk bir gol daha attı ve Şahinbey Belediyespor, maçı 3-1 kazanarak kupanın sahibi oldu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN´DAN TEBRİK TELEFONU 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu´nu telefonla arayarak oyuncuları tebrik etti. Futbolcular ve teknik direktörle konuşan Erdoğan, takımın başarılarının devamının gelmesini temenni etti. Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise Erdoğan´a teşekkür ederek kupayı Filistin´e armağan ettiklerini ifade etti.
HALAYLARLA KUTLANDI 
Maçın ardından oyuncular mutluluk gözyaşları dökerken, düzenlenen seremoni de takımlara kupa ve madalyaları verildi. Oyuncular ve taraftarlar daha sonra davul zurna eşliğinde halaylar çekerek şampiyonluğu kutlayıp kupa sevinci yaşadı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Final maçı
Kupa töreni
 Cumhurbaşkanı'nın telefon ile konuşması
Futbolcuların coşkusu
Röpörtajlar
Davullarla kutlama
Futbolcu ve taraftarın halay çekmesi
Genel ve detay görüntüler
 DHA-Spor Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ
2021-05-23 20:27:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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