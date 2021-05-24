52 dönüm arazide ekili buğday ve arpa kül oldu

Gaziantep'in Araban ilçesinde, hasada hazır buğday ve arpa tarlasında çıkan yangında 52 dönümlük alanda tonlarca buğday ve arpa yandı. Üreticilerin bir yıllık emeği çıkan yangınla kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Aşağı Karavaiz ve Yukarı Karavaiz Kırsal Mahallelerinde bulunan 35 dönüm buğday tarlası çıkan yangında kül oldu. Yangının devam ettiği sırada Gelinbuğday Kırsal Mahallesindeyse hasada hazır arpa ekili alanda çıkan yangında da 17 dönüm arpa ekili yandı. Bir günde 52 dönüm arpa ve buğday arazisinin yandığı bölgede çiftçilerin bir yıllık emekleri küle döndü.

Tarlalarda çıkan yangını fark eden çiftçiler traktörler ve iş makineleriyle yaptıkları ilk müdahalenin ardından ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangınları daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.

Aşağı Karavaiz kırsal mahallesindeki yangın bölgelerine gelen Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru ile Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, çiftçileri ziyaret ettiler.

Tarlalarda çıkan yangınla ilgili Jandarma ekipleri inceleme çalışmaları başlatıldı.

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