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TİM Başkanı İsmail Gülle SANKO Tekstil tesislerini gezdi Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu: “İyi ihracatçı reddedilmekten korkmaz. şansını sürekli yeniler” “Türkiye’nin ihracatı çok iyi durumda, daha da iyi olacaktır” TİM Başkanı Gülle: “200 milyar dolarlık ihracata Gaziantep’le birlikte yürüyoruz. İhracatçılar her ay rekorlara imza atıyor”

İHA

TİM Başkanı İsmail Gülle SANKO Tekstil tesislerini gezdi Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu: “İyi ihracatçı reddedilmekten korkmaz. şansını sürekli yeniler” “Türkiye’nin ihracatı çok iyi durumda, daha da iyi olacaktır” TİM Başkanı Gülle: “200 milyar dolarlık ihracata Gaziantep’le birlikte yürüyoruz. İhracatçılar her ay rekorlara imza atıyor”

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, ihracatın “milli görev” kabul edilmesi gerektiğini belirterek, “İhracatımızı artırmak için hep birlikte çaba göstermeliyiz. İyi ihracatçı reddedilmekten korkmaz, şansını sürekli yeniler” dedi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Gaziantep programı kapsamında SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu’nu ziyaret etti.
SANKO olarak 14 bin dolayındaki çalışanla ihracata katkı sağladıklarını kaydeden Konukoğlu, firmalar için olduğu kadar ülkeler açısından da ihracatın öneminin özellikle pandemi döneminde çok daha iyi anlaşıldığını söyledi.
Yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da mal satmanın çok zor olduğuna dikkat çeken Konukoğlu, “Bir şeyi satmak zor, ancak zorluklar karşısında yılmamak lazım. Kapıdan kovsalar pencereden girilmeli. Firmalarla bin sefer konuşursun, bir kere mal satarsın. ‘Üç kere konuştum ama olmadı’ diyerek vazgeçerseniz sadece o ürünü satamamakla kalmaz, belki de uzun yıllar çalışabileceğiniz pazarı kaybedersiniz” diye konuştu.
İyi satıcının hiçbir zaman reddedilmekten çekinmeyeceğini ve reddedilmeyi işinin doğal süreci olarak göreceğini vurgulayan Konukoğlu, “Türkiye’nin ihracatı çok iyi durumda. Savunma sanayinde de iyi ivme yakalandı. Bu başarıları sağlayan tüm sektör temsilcilerini tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.
Hangi sektörde olursa olsun çok çalışılması gerektiğine dikkat çeken Konukoğlu, “Başarılı olmak için mutlaka ilkenizin olması gerekir. SANKO’nun ilkesinde rahmetli babam Sani Konukoğlu’nun imzası var. Babamın ‘İşin hilesi dürüstlüktür’ sözü ailece ilkemizdir. Hileyle değil, dürüst olursanız para kazanabilirsiniz. Yanlış yollar, para, zaman ve itibar kaybettirir” diyerek, iş dünyasında dürüst olmanın önemine vurgu yaptı.
TİM Başkanı İsmail Gülle
TİM Başkanı İsmail Gülle de Türkiye’nin en fazla ihracat yapan 5’inci kenti olan Gaziantep’in 4,5 aydaki ihracatının, 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 36,3 artışla 3,5 milyar doları geçerek önemli başarıya imza attığının altını çizdi.
Gaziantep’in, ihracatta bu yıl 9 milyar doları da geçerek tüm zamanların rekorunu kırmasının beklendiğini ve ihracatının her ay artarak ülke dış satımına önemli katkılar sağladığını anlatan Gülle, Gaziantep programında GAİB’i ve kentteki ihracat ailesini ziyaret ederek hem moral vermeyi hem de sorunları dinlemeyi amaçladığını
Üretim, istihdam ve katma değer sağlayarak, ihracatın artmasında ve Türkiye’nin geleceğe taşınmasına Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve özellikle Gaziantep’in önemli katkıda bulunduğuna işaret eden Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Yıllık ihracat hedefimiz olan 184 milyar dolardan çok daha yüksek rakamlara, 200 milyar dolarlara Gaziantep’imizle birlikte, yakın zamanda ulaşacağız. Tüm bu başarıların arkasında, büyük bir emek yatıyor. Türk ihracatçısı, pandemi sebebiyle küresel ticarette yaşanan daralmaya rağmen her ay yeni rekorlar kırarak tarihi başarılara imza atıyor. Olağandışı şartlara hızla uyum sağlayarak ihracatta V tipi toparlanmayı gerçekleştiren ihracat ailesi, 218 ülke ve bölgede Türk bayrağını dalgalandırdı. 2021’in ilk dört ayında ihracat, yüzde 33,1’lik artışla 68 milyar 752 milyon dolara ulaştı.”
SANKO Tekstil ziyareti
Gaziantep programı sırasında Türkiye’nin önde gelen ihracatçı firmalarını da ziyaret eden Gülle, GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci ve TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan ile Sanko Tekstil tesislerini inceledi.
SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Konukoğlu’ndan tesislere ilişkin bilgi alan Gülle, OSB’de çeşitli firmaları da ziyaret etti, başarılarından dolayı bölge ihracatçılarını kutladı.
GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, TİM Başkanı Gülle’ye, bölge ihracatı, birlik faaliyetleri, Doku Kumaş Tasarım Yarışması ve tekstil sektörüne ilişkin bilgi verdi.
SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu; Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve TİM Başkanı İsmail Gülle ile Gaziantep’i Geliştirme Vakfı Üyeleri ve ihracatçı birlikleri başkanlarını yemekte ağırladı.
İhracata ilişkin değerlendirmelerin de yapıldığı yemeğe, Eski Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkanı Hilmi Teymur, Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Avcı, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şimşek, TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz ile Gaziantep Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Celaleddin Koçer de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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