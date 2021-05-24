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Büyükekşi, görevi Akınal'a devrediyor 

DHA

Büyükekşi, görevi Akınal'a devrediyor 


GAZİANTEP / DHA - Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyükekşi, görevini Cevdet Akınal'a devrediyor.
Kırmızı-Siyahlı Kulübün olağan genel kurul toplantısı yarın saat 14.00'te Gaziantep Futbol Kulübü Tesisleri'nde yapılacak. Genel kurulda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyükekşi, görevini Başkan Vekili Cevdet Akınal'a devredecek. Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş'nin bağlı olduğu Gaziantep Futbol Kulübü Derneği'nin genel kurul toplantısı ise pandemi yasakları nedeniyle ileri bir tarihte gerçekleştirilecek.
Başkan Büyükekşi, Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.'deki görev değişikliği öncesi yaptığı açıklamada, iki yıllık görev süresini değerlendirdi. Büyükekşi, yönetim kurulu üyeleri ve şehrin önde gelenleri ile iki yılda gerek ligde, gerekse de kulüple kentin bütünleşmesi konusunda önemli işler başardıklarını belirterek, "Bu bir hizmet yarışıdır, bayrak yarışıdır. Şimdi bu onurlu, şerefli bayrağı iki yıldır kulüp yönetiminde birlikte çalıştığımız değerli arkadaşım Cevdet Akınal'a teslim ediyorum" diyerek şu açıklamaları yaptı:  
"BAŞARIYI EKİP ÇALIŞMASINA BORÇLUYUZ"
"Yıllarca şehrime ve ülkeme daha çok ticari ve ekonomik konularında hizmet eden, yöneticilik yapan birisi olarak iki yıl önce kulüp başkanlığı görevine seçildim. Takımımızın Süper Lig'deki ilk yılıydı. İşe Gazişehir Gaziantep Spor Kulübü olan ismimizi Gaziantep FK olarak değiştirerek başladık. Süper Lig'deki ilk yılımızı 18 takım arasında 46 puanla 8'inci sırada, 21 takımın yarıştığı ikinci yılımızı da 58 puanla 9'uncu sırada tamamlayarak Süper Lig'in güçlü ve kalıcı ekipleri arasında yer aldığımızı ispatladık. Zirveyi ve Avrupa'yı hedeflen bir takım olduğumuzu gösterdik. Ligin bitmesine 3 hafta kalana kadar 5'incilik iddiamızı sürdürdük. Gerek geçtiğimiz sezon, gerekse de bu sezon küme düşme stresini hiç yaşamadık. Bu sezon dört büyük kulüp ve bizim dışımızda ligde bulunan her dört kulüpten üçü son üç haftaya kadar küme düşme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Biz düşme tehlikesi barajına hiç girmedik. 
Ekip çalışması ile başarılı iki sezonu geride bıraktık. En önemli konunun ben değil, biz olduğunu düşünerek birlikte hareket ettik. Şehrin tüm karar vericileri, sanayicileri, yönetim kurulu üyeleri, teknik ekip, futbolcular ve çalışan personelin kolektif şekilde hareket etmesi başarıyı getirdi.  
"KAMPANYALARIMIZ BÜYÜK SES GETİRDİ" 
Görev süremizin neredeyse tamamı pandemi dönemine denk geldi. Buna rağmen bu kısa sürede önemli projeler gerçekleştirdik. "Gaziantep Tek Yürek, Kırmızı Siyaha Tam Destek" isimli kampanyamız kentte ve Türkiye spor kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Kampanya kapsamında geniş katılımlı bir gece düzenledik ve 250 bin adet forma satışı yaparak, kulübe önemli gelir sağladık. Ayrıca, kampanya ile kulüp ve kentin bütünleşmesi adına da önemli mesafe aldık. 
Görev süremizin ilk yılında geleceğimiz olan gençlerimizin hayata daha iyi hazırlanmaları ve sporun tabana yayılması amacıyla, "İnovasyon ve Girişimcilik Sportif Gençlik Platformu" adıyla büyük bir organizasyon kurmak için kolları sıvadık. Bu proje kapsamında her biri 15-30 yaş aralığında 42 kişiden oluşacak 100 ekibin kurularak, inovasyon, girişimcilik ve spor üzerine çalışmalar gerçekleştirmesini, dolayısıyla da hem kulübe hem de kente aidiyet duygusunun geliştirilmesini amaçladık. Ancak, ne yazık ki bu önemli projeye pandemi koşulları nedeniyle ara vermek zorunda kaldık. Yeni gelecek yönetim kurulundaki arkadaşlarım projeyi yeniden değerlendirecektir. 
"GAZİ ŞEHRİMİZİ BAŞARI İLE TEMSİL ETTİK"
Uygulamaya koyduğumuz projelerle sporun barış ve kardeşlik olan ruhunu tüm topluma yayarak, bir taraftan sporu sevdirmeyi, diğer taraftan da taraftar sayımızı artırmayı hedefledik. Özellikle öğrencileri ve gençleri stadyuma çekmeyi çok önemsedik. Dünyanın her noktasında yaşayan Gazianteplilerin ve kendini Gaziantepli hissedenlerin desteğine talip olduk.
Gaziantep'i temsil etmenin bilinci ile her platformda Gazi şehrimizin tanıtımını yapmaya gayret ederek, kentimizin her alanda isminin duyulması için çaba gösterdik. Sanayi ve ihracat kenti haline gelen Gaziantep'in özellikle ihracat alanındaki gelişiminde kent tanıtımı da büyük önem taşıyor. Bu anlamda bizler de kulüp olarak elimizden gelenleri yaparak kentimizin tarihi, kültürel değerleri, ekonomisi ve sanayisini tanıtmada adeta bir misyoner gibi görev üstlendik. Futbolcu ve teknik heyetimizle birlikte MasterChef isimli yemek programına katıldık. Medyada geniş yer bulan program, gastronomi kenti olan Gaziantep'in yurt içinde ve dışında tanıtımına büyük katkı sağladı. 
"MALİ KONULARDA İNCE ELEYİP SIK DOKUDUK"
Süper Lig'e yeni çıkmış, borçsuz bir kulüp teslim aldık. Uyguladığımız mali politikanın sonucu olarak bizden önce yapılan transferlerin ileriki aylara yayılan ödemelerini zamanında yaptık. Başarılı transferlerle takımımızı daha da güçlendirdik. Mali politikamızda, deyim yerindeyse ince eleyip sık dokuduk. Bütçenin en verimli, faydalı bir şekilde harcanması için gayret gösterdik.  Mali konulardaki tüm tasarruflar yönetim kurulumuzun ortak kararı doğrultusunda yapılmıştır. 
"HAKEM HATALARI ALIŞKANLIK HALİNE GELDİ" 
Ne yazık ki, Süper Lig'deki iki yılımızda da sürekli hakem hataları ile karşı karşıya kaldık. Deyim yerindeyse bir taraftan rakip takımla, diğer taraftan da hakemlerle mücadele edecek duruma kadar geldik. Birçok maçta hakem hataları alışkanlık haline geldi. Bu sezon hakem hatalarından dolayı 11 puan kaybettik. Ancak hakemlerimizin yanlış ya da tartışmalı kararları bizi yolumuzdan döndürmeye, hedefimizden şaşmamıza yol açmadı. Her şartta zirveyi hedefledik. 
"İSABETLİ TRANSFERLERLE GÜÇLÜ BİR KADRO OLUŞTURDUK" 
Görevde bulunduğumuz süre boyunca yaptığımız transferlerle her zaman kulübümüzün adından söz ettirmeyi başardık. İki yıl önce Süper Lig'e yeni çıkmış bir takım olmamıza rağmen kısa süre içerisinde kadro kalitemizi yakaladık ve en önemlisi iskelet kadromuzda istikrarı sağladık. Alexandru Maxim, Andre Sousa, Kevin Mirallas, Amedej Vetrih, Nouha Dicko, Andre Felipe, Çağlar Şahin Akbaba, Enver Cenk Şahin, Zvonimir Kozulj, Bilal Başaçıkoğlu, Roderick Miranda, Osama Rashid, Ertuğrul Ersoy ve bu bana benzer birçok yıldız ismi kadromuza kattık. Bunların transfer süreçlerinin ardından sosyal medya hesaplarımız 70-80 milyon etkileşim rakamlarına ulaştı. Bu Anadolu takımları arasında kırılması güç bir rekor oldu. Dolayısıyla futbolun, sadece camialara değil özellikle şehirlerin reklamı konusunda da ne kadar önem arz ettiğini görebiliyoruz. Dünyanın bir ucunda yaşayan futbolsever, "Gaziantep Kevin Mirallas'ı" almış diye arkadaşlarıyla konuşuyor. Belki o an şehrimizi internet üzerinden araştıran bir insan, merak edip sonrasında Türkiye'ye kadar gelebiliyor. Transfermarkt internet sitesi verilerine göre kadro değerimiz yaklaşık olarak 30 milyon Avro'ya yaklaşmış durumda. Lige yükseleli henüz ikinci yıl olan bir takım adına transferde de doğru tercihler yapmak bizim için mutluluk vericidir. Bundan sonraki dönemde de Gaziantep Futbol Kulübü'nün adından başarılarıyla söz ettirmemesi adına hiçbir sebep bulunmamaktadır. 
"SEZON BOYUNCA ÇOK SAYIDA REKOR KIRDIK" 
Geride kalan sezon boyunca üstün bir performans gösterdik ve sezonun büyük bir kısmında rekorları elimizde tuttuk. Bu sezonki performansımızla 17'nci hafta sonunda lig liderliğine kadar yükselmeyi başarmış bir takım yarattık. Üst üste 21 karşılaşmada gol atma, 15 maç yenilgisiz seri, iç sahada bir yılı aşkın bir süre yenilmeme rekorlarını hep elimizde tuttuk. Bunlar da Gaziantep şehrinde yaşayan her vatandaşımızın belki de işine giderken bile mutlu olmasını sağlayan olaylar oldu. Zorlu pandemi koşulları göz önüne alındığında, belki ilk beş hedefimizi gerçekleştiremedik ama bir çok alanda taraftarlarımızın gurur duyacağı bir ekip izlettik. Bunun için gerçekten çok mutluyum ve bu başarıların daha da iyilerini kazanacaklarına en ufak şüphem bulunmuyor. 
"BU BİR HİZMET YARIŞI, BAYRAK YARIŞIDIR. YENİ YÖNETİME BAŞARILAR DİLİYORUM"
İki yıl önce görevi kulübümüzün Onursal Başkanı Adil Konukoğlu beyden devralmıştım. Bu bir hizmet yarışıdır, bayrak yarışıdır. Şimdi bu onurlu, şerefli bayrağı iki yıldır kulüp yönetiminde birlikte çalıştığımız değerli arkadaşım Cevdet Akınal'a teslim ediyorum. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da kulübümüzün ve şehrimizin menfaatine olan her konuda özveri ile çalışmaya devam edeceğiz. Yeni yönetim kurulumuza canı gönülden başarılar diliyor ve her zaman yanlarında olacağımı ifade ediyorum. 
Bu onurlu bayrağı teslim ederken;
Benimle birlikte bütün zorluklara göğüs gererek büyük emekler ve çabalar sarf ederek takımımızın başarılı olması için çalışmalar yürüten, takımımızı ve sporcularımızı asla yalnız bırakmayarak bütün maçlarını ve antrenmanlarını yakından takip eden kulüp başkan yardımcım Sayın Mahsum Altunkaya, kulübümüz As Başkanı Müslüm Özmen başta olmak üzere bütün yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 
Görev yaptığım süre içerisinde her zaman yanımızda olan, desteklerini esirgemeyen Adalet Bakanımız Sayın Abdülhamit Gül'e, Valimiz Sayın Davut Gül'e, milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin'e, kaymakamlarımıza, Şahinbey Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu'na ve ilçe belediye başkanlarımıza, Kulübümüzün Onursal Başkanı Sayın Adil Konukoğlu'na,  Oda, Dernek ve Borsa başkanlarımıza, birlikte görev yapmaktan onur duyduğum yönetim kurulu üyelerimize, teknik heyete, futbolcularımıza, personelimize, basın mensuplarımıza ve her zaman 12'nci adam olarak gördüğümüz ve en büyük gücümüz olan taraftarımıza teşekkür ediyorum."DHA-Spor Türkiye-Gaziantep
2021-05-24 11:19:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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