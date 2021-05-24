Şampiyonların Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesindeki detaylar ortaya çıktı Takım kaptanı Rahmi Özcan, kupayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a götürmek istedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ise tüm takımı ağırlama sözü verdi

Gaziantep'in ev sahipliğinde oynanan Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi (EAFF) final müsakabakasında Legia Warsaw'ı 31 mağlup ederek, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Kulübü'nün takım kaptanı Rahmi Özcan ve Onursal Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nu kutlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon görüşmesindeki detaylar ortaya çıktı. Takım Kaptanı Özcan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kupayla birlikte ziyaret etmek istediğini söylerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise tüm takımı ağırlama sözü verdiği öğrenildi.

Gaziantep'te yapılan ve pazar günü oynanan Avrpupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi finalinde Polonya'nın Legia Warsaw takımını 31 mağlup eden Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Takımı, şampiyonluk kupasını gerçekleştirilen tören ile almıştı. Açılış seronomisine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı turnuvanın final maçının bitiş düdüğü ile birlikte saha içerisinde futbolcu, teknik kadro ve kulüp yöneticileri davul zurna eşliğinde, halaylar çekerek kupa coşkusunu doyasıya yaşadılar. Türkiye’yi gururlandıran haberin ardından ise Gaziantep Şahinbey Belediye Ampute Takımı'nı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefon ile arayarak şampiyonların coşkusuna ortak olmuştu.



Telefon görüşmesinde konuşulanlar ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, şampiyon Şahinbey Ampute Futbol Takımı'nı tebrik etmek için Onursal Başkan Mehmet Tahmazoğlu ile yaptığı görüşmede konuşulanlar ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan başarıdan dolayı oyuncuları tebrik ederek, "Şahinbey Ampute Takımını tebrik ediyorum. Başarılarının artarak devamını diliyorum" dedi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun ise, "Alınan şampiyonlar ligi kupasını Cumhurbaşkanıza, Türk halkına ve Gazze'de zulüm gören Filistinlilere armağan ediyoruz" dediği belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha sonra Takım Kaptanı Rahmi Özcan’la görüşerek ortaya koydukları mücadeleden dolayı tebrik etti. Şahinbey Ampute Futbol Takım Kaptanı Rahmi Özcan, kupa ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etmek istediklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise takım kaptanı Özcan'a ise, "İnşallah kısa sürede ayarlayarak şampiyonları misafir edelim. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum, başarılarınızın devamını diliyorum" dediği öğrenildi.



Tek tek oyuncuları kutladı

Galibiyet coşkusu tüm gün sürerken, kulübün onursal başkanı olan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, tek tek oyuncuları, teknik heyeti ve yöneticileri kutladı. Pandemi nedeniyle stada alınan az sayıda taraftar da kutlama sevincine ortak oldu. Başkan Tahmazoğlu çok büyük bir başarıyı daha Gaziantep’e ve Şahinbey’e kazandırmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, “Avrupa Ampute Futbol şampiyonlar Ligi maçlarına Gaziantep’te Şahinbey Belediyesi olarak ev sahipliği yaptık. Düzenlenen bu büyük organizasyona beş ülkenin takımları katıldı. Üç gün boyunca yapılan maçlar sonrasında finale kalan takımımız, Polonya'nın Legia Warsaw takımını 31 yenerek Avrupa Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmış oldu. Takımımızı, antrenörümüze, yönetime ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.



"Fairplay ruhuyla kazandık"

Şahinbey Belediye Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, turnuvanın başından bu yana kupayı kazanacaklarına inandıklarını belirterek, “Şampiyonanın Gaziantep’e alınması için çok büyük gayret gösterdik ve bu konuda başarılı olduk. Çok güzel maçlar oldu. Her şeyden önemlisi maçlar fairplay çerçevesinde geçti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Spor Bakanımız Muharrem Kasapoğlu’na, Valimiz Davut Gül’e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin’e ve bu başarının mimarı olan Onursal Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na, turnuvaya katılan sporculara ve teknik heyetlerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



Federasyon Başkanı'ndan "Lewandowski" forması

Şampiyon takım oyuncuları, yönetim ve teknik heyet ile birlikte kupa ve Türk bayrağı açarak hatıra pozu verdi. Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Başkanı Mateusz Widlak ise Şahinbey Ampute Futbol Takımı Kulüp Başkanı Cuma Güzel’e Almanya Bundesliga'da rekorlar kıran Polonyalı gölcü Robert Lewandowski’nin imzalı formasını hediye ederken, Başkan Cuma Güzel de kendisine 27 numaralı forma hediye etti.



Altın ayakkabı da Türk oyunculara

Turnuvada Şahinbey Ampute Futbol Takımı oyuncuları Rahmi Özcan ve Fatih Şentürk 7’şer gol atarak gol kralı oldu ve altın ayakkabı ile ödüllendirildi. Turnuvanın gol krallarından Fatih Şentürk, başarı için çok çalıştıklarını belirterek, "Gollerin kimden geldiği önemli değil. Takım adına çok mutluyum. Şubat ayından bu yana çalışıyoruz ve emeğimizin karşılığını aldık. Attığım gollerde takımın katkısı çok büyük. Hepsinin yüreğine sağlık. Takımımızın başkanından yemek dağıtan personeleine kadar hepsine çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonla görüşen Takım Kaptanı Rahmi Özcan ise, takım arkadaşları ile birlikte kenetlenerek kupayı kazandıklarını belirterek, "Muhteşem bir maçtı ve muhteşem bir ortamda kupayı kazandık. Onursal Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na, Kulüp Başkanımız Cuma Güzel, teknik direktörümüze ve futbolcu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Şahinbey’in başarılı oyuncularından Mohammed Mubarık ise, Şampiyonlar Ligi kupasını kazanacaklarına inandıklarını vurgulayarak, "Şu an çok mutluyum. Şahinbey Ampute Futbol Takımı olarak kendi evimizde şampiyon olduk. Onursal Başkan Mehmet Tahmazoğlu’na, Kulüp Başkanımız Cuma Güzel’e, takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İyi mücadele edip inanarak kazandık” dedi.



Şahinbey şampiyonada çok farklı

Şahinbey Belediyespor Ampute Futbol Takımı, Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Şampiyonlar Ligi açılış maçında Polonya'nın Legia Warsaw takımını 41, İtalya'nın Vicenza Calcio takımını 70, Azerbaycan'nın Karabağ takımını 50, Gürcistan'ın AFC Tiflis takımını 90 yenerek adını finale yazdırdı. Finalde Polonya'nın Legia Warsaw takımı ile ikinci kez karşılaşan Şahinbey Ampute rakibini 31 yenerek Şampiyonlar Ligi Şampiyonu oldu. Turnuvada 3.’lük için karşı karşıya gelen İtalya'nın Vicenza Calcio takımı, Karabağ'ı 10 mağlup ederek 3. olurken, kardeş ülke Azerbaycan takımı Karabağ ise 4. oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.