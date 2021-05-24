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Bu cadde Çin’i korkutuyor Gazintep’in Nizip Caddesi ayakkabı terlik üretiminde Çin’e kafa tutuyor Yaklaşık 2 milyon çift terlik ve ayakkabı üretilen Nizip Caddesi 45 ülkeye 200 milyon dolarlık ihracak yapıyor

İHA

Bu cadde Çin’i korkutuyor Gazintep’in Nizip Caddesi ayakkabı terlik üretiminde Çin’e kafa tutuyor Yaklaşık 2 milyon çift terlik ve ayakkabı üretilen Nizip Caddesi 45 ülkeye 200 milyon dolarlık ihracak yapıyor

Gaziantep’te ayakkabı ve terlik sektörünün kalbinin attığı yer olan Nizip Caddesi günlük 2 milyon çift üretimi ve 45 ülkeye ihracatıyla dünya piyasasında Çinli firmaların en büyük rakibi olarak yer alıyor. Yılda 200 milyon dolarlık ihracat yapan caddedeki ayakkabı ve terlik üreticilerinin yeni hedefi ise ihracatı 500 milyon dolara çıkarmak.
Gaziantep’te ayakkabı ve terlik sektörünün doğduğu yer olan Nizip Caddesi’nde üretim yapan firmalar dünyanın en büyük ayakkabı ve terlik üreticisi olan Çin’e kafa tutuyor. Zamanla kentin büyümesiyle şehrin içinde kalan Nizip Caddesi bir organize sanayi bölgesinden farksız şekilde çalışırken üretim kapasitesi ve potansiyeliyle Çin’i korkutuyor. Dünya ayakkabı ve terlik piyasasında Çin’in en büyük rakibi olan Nizip Caddesi’nden 2020 yılında 45 ülkeye 200 milyon dolar ihracat yapıldı. Bölgede faaliyet gösteren 500 firmanın günde 2 milyon çift terlik ve ayakkabı ürettiği söyleyen Gaziantep Ayakkabıcılar Odası Başkan Yardımcısı Tevfik Bayındır, “Çinli firmalar Nizip Caddesi'nden korkuyor. Çünkü çok ciddi bir potansiyele sahibiz” dedi.
Caddenin son 10 yıl içinde müthiş bir ivmeyle büyüdüğünü paylaşan firma sahibi Ömer Çapar ise ürettikleri ürünlerin yüzde 80’ini ihraç ettiklerini belirtti.

“Hedefimiz ihracatı 500 milyon dolara çıkarmak”
Ayakkabı ve terlik sektörünün yarım asırdır Nizip Caddesi’nde faaliyet gösterdiğini aktaran Bayındır, Türkiye’de en fazla ayakkabı ihracatı yapan 2’nci şehrin Gaziantep olduğunu vurguladı. Yan sektörlerle birlikte bölgede 100 bin kişinin istihdam edildiğini söyleyen Bayındır, “Ayakkabının derisini, tabanını, iç malzemelerini üreten ayrı ayrı fabrikalar var. Cadde’de üretilen ürünlerin yüzde 80’ni ihraç edilirken yüzde 20’li kısmı ülke içine satılıyor. Türkiye’de bilinen kimi ünlü markaların ayakkabıları da burada üretiliyor. Afrika’ya, Ortadoğu’ya, Avrupa’ya ve Amerika’ya satış yapıyoruz. Nizip Caddesi’ndeki firmalar yeni yerine taşınırsa hedefimiz ihracatı 500 milyon dolara çıkarmak. Buradaki üretim yerlerimiz kötü durumda yerin darlığından dolayı ilkel şartlarda çalışıyoruz. Teknolojik şartlarımızı yükseltirsek ihracatı en az iki katına çıkaracağız. Türkiye’nin en çok terlik ve ayakkabı üretimi Gaziantep’in Nizip Caddesi’nde yapılıyor” ifadelerini kullandı.

“Çinli firmalar Nizip Caddesi’nden korkuyor”
Dünyada ayakkabı ve terlik denilince akla gelen ilk ülkenin Çin olduğunu sözlerine ekleyen Bayındır, “En fazla terlik ve ayakkabı üreten ülkede Çin’dir. Ancak Çin’den sonra ikinci olarak Nizip Caddesi geliyor. Dünya genelinde Çin’den sonra en fazla ayakkabı ve terlik üreten yer Gaziantep’tir. Çinli firmalar Nizip caddesinden korkuyor. Çünkü çok ciddi bir potansiyele sahibiz. Biz Çin’den ucuza ürün sattığımız için onların işini kırıyoruz. Bizim sattığımız ürünler Çin’e göre daha ucuzdur. Biz konum anlamında Çin’e göre çok daha avantajlıyız. Kargo ve ulaşım yönünden avantajlı olduğumuz için biz tercih ediliyoruz. Mesela Ortadoğu’daki birisi Çin’den ürün alırsa o ürünün gelmesi 45 gün sürüyor ama biz bir haftada gönderiyoruz” diye konuştu.

“Terlik sektöründe Gaziantep bir numaradır”
Caddede faaliyet gösteren bir terlik ve ayakkabı firmasının sahibi olan Ömer Çapar da yılda ortalama 5 milyon çift üretim yaptıklarını söyledi. Sektörün sahip olduğu potansiyelin her geçen gün arttığını aktaran Çapar, “Biz Afrika, Doğu Avrupa ile Türki Cumhuriyetlere ihracat yapıyoruz. Bu sektör bu caddeden çıkıp bu cadde de büyümüş ama hali hazırda burası bize yetmiyor. Alan, üretim maliyetleri ve iş güvenliği açısından caddedeki binalar bize yetmiyor. Yaptığımız işin potansiyeli de buraya sığmıyor. Üretim yaptığımız binanın her metrekaresini kullanıyoruz. Hiç atıl bir yer yok. Terlik sektöründe Gaziantep bir numaradır. Pazar anlamında İstanbul daha önemli ama üretim anlamında Gaziantep önde geliyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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