Motosikletten düşürdükleri içinde altın olan çantayı zabıta buldu



Kadir ÇELİK/ İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, zabıta ekipleri yolda buldukları içinde altın, para ve cep telefonu bulunan çantayı sahibi çifte teslim etti.

İslahiye Belediyesi zabıta ekipleri, görev yaptıkları Serinevler Mahallesi'nde yolda çanta buldu. Çantanın içindeki evraktaki isimden yola çıkarak, çantanın sahibi olduğu öğrenilen Zeliha-Ali Taşkın çiftine ulaştı. İçinde 1 altın yüzük, 1 altın küpe, 5 bin lira para ve cep telefonunu bulunan çantadaki eşyalar tutanakla sahibi Ali Taşkın´a teslim etti.

Çantanın bulunmasından dolayı çok sevindiklerini ifade eden Ali Taşkın, "Eşimle birlikte motosiklet ile giderken çantayı düşürerek kaybettik. Çantayı artık bulamayacağımızı düşündük. Zabıta ekiplerinde gelen telefonla sevindik, duyarlılıklarından dolayı zabıta ekiplerine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

2021-05-24 13:29:52



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