

Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı vaka oranı haritasına göre 'çok yüksek riskli' iller arasında yer alan ancak tam kapanmanın ardından vaka sayılarının düştüğü Gaziantep'te, çarşı ve meydanlarda yoğunluk yaşandı.

Hafta sonu uygulanmaya devam eden 56 saatlik yasağın ardından vatandaşlar çarşılara akın etti. Gaziler Caddesi'nde alışveriş yapan vatandaşlar yoğunluk oluştururken, sosyal mesafeye dikkat edilmediği gözlendi. Çarşıda alışveriş yapan vatandaşlardan bazılarının da maskelerini çene altlarına indirdikleri görüldü. Caddede görevli polis ve zabıta ekipleri ise sık sık vatandaşları, kurallara dikkat etmeleri yönünde uyardı.

DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ, Ahmet ATMACA

2021-05-24 16:16:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.