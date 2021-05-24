Tüm üniversite öğrencilerine ve mezunlarına hibe fırsatı

Gaziantep Teknopark ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından, İpekyolu Kalkınma Ajansı desteği ile uygulanan “GaziantepBigg Girişim Hızlandırma Platformu Projesi”nin yeni dönemi, TÜBİTAK tarafından genişletilen katılımcı profili ile başlıyor.

Gaziantep Teknopark, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ve İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) işbirliği ile uygulanmakta olan “GaziantepBİGG Girişim Hızlandırma Platformu Projesi”ne başvuru yapabilecek girişimci profili genişletildi. TÜBİTAK tarafından yapılan yeni düzenlemeye göre artık tüm ön lisans, lisans ve lisansüstü üniversite öğrenci ve mezunları 1512Teknogirişim Sermaye Desteği Programı’na 30 Temmuz’a kadar başvuru yapabilecek.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın yaptığı açıklamada, teknolojik iş fikrine sahip girişimcilerin çeşitli eğitim ve mentorlük desteğinin ardından TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı kapsamında 200 bin TL hibe alarak şirketlerini kurma şansı bulacaklarını söyledi.

Girişimci adaylarına eğitim verilecek

AÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, programa başvurabilecek katılımcı profilinin artması sayesinde 2021 yılında daha fazla sayıda girişimci adayına ulaşmayı hedeflediklerini belirterek şunları söyledi:

“Gaziantep ve tüm Türkiye’den girişimci adaylarının yenilikçi iş fikirleri ile başvurabilecekleri programda iş fikri başvuruları toplanarak değerlendirilecek, eşiği geçen girişimciler ön kuluçkaya alınarak, nitelikli iş planı hazırlamalarına destek verilecektir. GaziantepBİGG projesi ile programa başvuru yapacak girişimci adaylarına uzman eğitmenler ve deneyimli mentorler aracılığıyla destek verilecek ve ardından başarılı girişimciler TÜBİTAK’a yönlendirilecektir. Programa başvuru yapabilecek girişimci sayısının artmasının ardından hedefimiz, çok sayıda nitelikli girişimcinin 200 bin TL hibe alarak teknolojik iş fikirlerini bölgemizde hayata geçirmelerini sağlamaktır.“

Yeni kurallara göre tüm ön lisans, lisans ve lisansüstü üniversite öğrencileri ile mezunları 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı’na www.gaziantepbigg.com web sitesinden başvuru yapabilecek.

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