10 yıllık şeker hastalığından Türkiye'de kurtuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

10 yıllık şeker hastalığından Türkiye'de kurtuldu

İHA

10 yıllık şeker hastalığından Türkiye'de kurtuldu

Almanya’da yaşayan Mehmet Ercan 10 yıllık diyabet hastalığından kurtulmak için kilometrelerce yol kat ederek geldiği türkiye'de olduğu ameliyat ile sağlığına kavuştu
Almanya’da yaşayan ve 10 yıldır diyabet hastası olan 44 yaşındaki Mehmet Ercan, hayatını olumsuz etkileyen bu hastalıktan kurtulmak için arayışa girdi. Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde gerçekleştirilen başarılı ameliyatla birçok yakınının şeker hastalığından kurtulduğunu öğrenen Ercan, hemen hastaneye başvurdu. Metabolik cerrahi ekibi tarafından hastanede yapılan muayene ve kapsamlı tetkiklerin ardından operasyon için bir engelinin olmadığı belirlenen Mehmet Ercan, hemen ameliyata alındı. Başarılı geçen ameliyatın ardından şekeri düşen, insülin kullanmayı bırakan ve diyabete bağlı yaşadığı sağlık problemlerinden kurtulan Ercan, yaşadığı sevinci dile getirerek, “Kendimi hafiflemiş hissediyorum. 10 yılı aşkın bir süredir diyabet hastalığı ile mücadele etmek beni oldukça yordu. İnsülin kullanmama rağmen şeker değerim normal seviyelere düşmüyordu. Şeker hastalığına bağlı sağlık sorunlarım da vardı. Artık bu hastalıktan kurtulmak istiyordum. Çok şükür ameliyatım güzel geçti. Şeker sonuçlarım hemen normal değerlere düştü. Benimle ilgilenen doktorum Mehmet Ali Yağcı ve ANKA Hastanesi yönetim ve çalışanlarına teşekkür ederim” dedi.
Metabolik Cerrahi Direktörü, Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı, "İlaçla, insülinle ve medikal tedavi ile kontrol altına alınamayan, özellikle Tip 2 şeker hastalarında metabolik cerrahi ameliyatlarıyla kan şekeri etkin şekilde kontrol altına alınabilmekte. Şeker hastalarının bu ameliyat sayesinde şeker değerleri normal seviyelere düşerken, şekere bağlı rahatsızlıkları da ortadan kalkıyor, kilolarını kontrol altına alabiliyorlar. Ayrıca şeker hastalığına bağlı meydana gelebilecek uç organ hasarları da önlenmiş oluyor. Ameliyatları laparoskopik yani kapalı şekilde yaptığımız için hastalar sosyal yaşamlarına erken dönebiliyor. Diyabet hastalarına, hastalığa teslim olmamalarını ve diyabet cerrahi yöntemini düşünmelerini tavsiye ediyoruz” diye konuştu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep’te iki araç çarpıştı: 8 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep’te iki araç çarpıştı: 8 yaralı
İslahiye'de köpeğe işkence iddiası Taş yağmuruna tutulan köpeğin ayağında kırık, sırtında ise yaralar ve morluklar tespit edildi
YEREL HABERLER İslahiye'de köpeğe işkence iddiası Taş yağmuruna ...
Sanko Park'ta yöresel ürün günleri başladı
YEREL HABERLER Sanko Park'ta yöresel ürün günleri başladı
Gaziantep’te tüp patladı karı koca ağır yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep’te tüp patladı karı koca ağır yaralı
Tüm üniversite öğrencilerine ve mezunlarına hibe fırsatı
YEREL HABERLER Tüm üniversite öğrencilerine ve mezunlarına hibe ...
Demir yolu köprüsünün ayakları yeniden su altında kaldı
YEREL HABERLER Demir yolu köprüsünün ayakları yeniden su altında ...
Gaziantep'te çarşı ve meydanlarda yoğunluk
YEREL HABERLER Gaziantep'te çarşı ve meydanlarda yoğunluk
Motosikletten düşürdükleri içinde altın olan çantayı zabıta buldu
YEREL HABERLER Motosikletten düşürdükleri içinde altın olan çantayı ...
Bu cadde Çin’i korkutuyor Gazintep’in Nizip Caddesi ayakkabı terlik üretiminde Çin’e kafa tutuyor Yaklaşık 2 milyon çift terlik ve ayakkabı üretilen Nizip Caddesi 45 ülkeye 200 milyon dolarlık ihracak yapıyor
YEREL HABERLER Bu cadde Çin’i korkutuyor Gazintep’in Nizip Caddesi ...
Bin 500 kişilik ekip Gaziantep'i tepeden tırnağa ilaçlıyor
YEREL HABERLER Bin 500 kişilik ekip Gaziantep'i tepeden tırnağa ...
GKV’liler 2021 Onlıne Model Birleşmiş Milletler Konferansı’na katıldı
YEREL HABERLER GKV’liler 2021 Onlıne Model Birleşmiş Milletler ...
Gaziantep FK'da Büyükekşi görevi Akınal'a devredecek
YEREL HABERLER Gaziantep FK'da Büyükekşi görevi Akınal'a devredecek
Şampiyonların Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesindeki detaylar ortaya çıktı Takım kaptanı Rahmi Özcan, kupayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a götürmek istedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ise tüm takımı ağırlama sözü verdi
YEREL HABERLER Şampiyonların Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ...
Büyükekşi, görevi Akınal'a devrediyor 
YEREL HABERLER Büyükekşi, görevi Akınal'a devrediyor 
Gaziler Pazar Yeri Eylül ayında hizmete açılacak
YEREL HABERLER Gaziler Pazar Yeri Eylül ayında hizmete açılacak
TİM Başkanı İsmail Gülle SANKO Tekstil tesislerini gezdi Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu: “İyi ihracatçı reddedilmekten korkmaz. şansını sürekli yeniler” “Türkiye’nin ihracatı çok iyi durumda, daha da iyi olacaktır” TİM Başkanı Gülle: “200 milyar dolarlık ihracata Gaziantep’le birlikte yürüyoruz. İhracatçılar her ay rekorlara imza atıyor”
YEREL HABERLER TİM Başkanı İsmail Gülle SANKO Tekstil tesislerini ...
52 dönüm arazide ekili buğday ve arpa kül oldu
YEREL HABERLER 52 dönüm arazide ekili buğday ve arpa kül oldu
Şahinbey Belediyespor, şampiyonluğu davul zurna eşliğinde kutladı
YEREL HABERLER Şahinbey Belediyespor, şampiyonluğu davul zurna ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şampiyonlara tebrik telefonu Şampiyonlar Ligi şampiyonlarına Cumhurbaşkanı sürprizi "Şahinbey Ampute Takımı'nı tebrik ediyorum"
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şampiyonlara tebrik ...
Şampiyonlar Ligi şampiyonu Şahinbey Ampute Ampute Şampiyonlar Ligi heyecanı Gaziantep'te esti Şahinbey Ampute, Türkiye'ye Avrupa'nın en büyük kupasını getirdi
YEREL HABERLER Şampiyonlar Ligi şampiyonu Şahinbey Ampute Ampute ...
Vicenza Calcio Ampute Şampiyonlar Ligi üçüncüsü oldu Ampute Şampiyonlar Ligi heyecanı Gaziantep'te devam ediyor
YEREL HABERLER Vicenza Calcio Ampute Şampiyonlar Ligi üçüncüsü ...
Gaziantep'in en kalabalık noktalarında "kısıtlama" sessizliği
YEREL HABERLER Gaziantep'in en kalabalık noktalarında "kısıtlama" ...
GTO ve GAİMDER inşaat sektörünü istişare etti
YEREL HABERLER GTO ve GAİMDER inşaat sektörünü istişare etti
Kontrolsüz park eden tır liseli genci hayattan kopardı Genç 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER Kontrolsüz park eden tır liseli genci hayattan ...