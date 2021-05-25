Otomobilin çarptığı yaya öldü

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Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Mehmet Çıkmaz (78), yaşamını yitirdi.

Özdemirbey Caddesi´nde pazar günü hastanede tedavi gören oğlunu ziyarete gitmek için yola çıkan Mehmet Çıkmaz´a yolun karşısına geçerken otomobil çarptı. Sürücü kaçarken, Çıkmaz, çağırılan ambulansla bir özel hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Çıkmaz, bu sabah doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Mehmet Çıkmaz´ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu´ndaki otopsisinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Polis, kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA

2021-05-25 11:43:53



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