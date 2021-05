Türkiye’nin ilk şampiyon belediye başkanı Fatma Şahin oldu Şahin, davet mektubunu düzenlenen resepsiyonla aldı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, OECD Kapsayıcı Büyüme için Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu’na Türkiye’den ilk davet edilen belediye başkanı unvanını kazandı. Ankara’da düzenlenen resepsiyonla davet mektubunu alan Başkan Şahin’in ve ekibinin Gaziantep’e ilişkin mega projelerinden ise övgü dolu sözlerle bahsedildi.

İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) tarafından dünya toplumlarında yaşanan sosyal ve ekonomik eşitsizliklerin yerel yönetimler düzeyinde çözüme kavuşturulması amacıyla 2016 yılında kurulan OECD Kapsayıcı Büyüme İçin Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu’na Türkiye’den ilk defa Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin dahil oldu. Ankara’da organize edilen resepsiyonun protokol konuşmalarında Gaziantep’te iz bırakan projelere ve sosyal faaliyetlere methiyeler dizilirken, Başkan Fatma Şahin’in Türkiye’de örnek teşkil eden yerel belediyecilik anlayışının, OECD’nin davetiyle yurt sınırlarını aşarak dünya şehirlerine rol model olacağının altı çizildi. Dünya genelinde başarıları ile adından söz ettiren belediye başkanlarının dahil olduğu OECD Kapsayıcı Büyüme İçin Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu’nda Başkan Fatma Şahin’in yanı sıra 60’ı aşkın belediye başkanı da yer alıyor.

Ankara’da CerModern’de yapılan davet nedeniyle gerçekleşen resepsiyonda konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Başkan Şahin’in çalışmalardaki başarısına değinerek, “İnsanı merkeze alan belediyecilik anlayışının Gaziantep'te başarıyla uygulandığı Şahin’in koalisyona kabulü ile tescillenmiştir” dedi.

Resepsiyonun sonunda Başkan Fatma Şahin, OECD Genel Sekreteri Angel Guria ve Şampiyon Belediye Başkanları Lideri Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo tarafından ortak imzalı koalisyonun davet mektubunu TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın elinden aldı.

Koalisyon Başkan Şahin’e dünyanın birçok önemli şehirlerinin başkanlarıyla iletişim olanağı sunarken, OECD’nin 280 büyükşehir hakkında bilgilerin bulunduğu veri havuzuna erişim, kentlerinin kapsayıcı büyüme politikaları gündemlerinin geliştirilmesi amacıyla OECD ile politika diyaloğu, kurum personelleri için dünya geneli yapılan uygulamalardan yararlanabilmesi için toplantı imkanları sunuyor.

New York, Los Angeles, Paris, Liverpool gibi şehirlerin belediye başkanlarının da içinde bulunduğu 63 üyesi olan OECD Kapsayıcı Büyüme İçin Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu; girişim, sağlık, iş piyasası, kamu hizmetlerine erişim, ulaşım ve çevre gibi alanlarda şehir sakinleri arasında eşitliği, şehirlerde kapsayıcı ekonomik büyümeyi hedefleyen politikalar geliştirilmeyi ve bu hususta belediyeler arasında iş birliğini, bilgi ve tecrübe paylaşımını teşviki amaçlıyor.

Resepsiyona TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanı sıra Ankara Valisi Vasip Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, milletvekilleri, diğer illerin belediye başkanları, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus MeyerLandrut, 36 ülkenin Türkiye Büyükelçileri ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da katıldı.

“Fatma Şahin, bu sıfatı sonuna kadar hak ediyor”

Gaziantep'in üyeliğe kabul edilmesiyle ilgili Şahin ve Gazianteplileri tebrik ederek sözlerine başlayan Şentop, "Gaziantep her alanda yükselen bir değer olduğunu herkese yeniden kanıtladı. Bu başarı aynı zamanda gelişen, kalkınan ve rekabet eden Türkiye'nin gücünü göstermesi bakımından önemlidir. Sadece Gazianteplileri değil hepimizi son derece mutlu etmiştir. Değerli Fatma Şahin Başkanımızın da bu sıfatı sonuna kadar hak ettiğine hepimiz şahitlik ediyoruz. İnsanın madden ve manen kendi olabildiği, kendini ait hissedebildiği şehirler planlamak ve geliştirmek kültürümüzün hep önceliği olmuştur. Osmanlı şehir kültürü, mahalle yapılanması ve insan ilişkileri Balkanlardan, Ortadoğu'ya hala özlemle yad edilmektedir” şeklinde konuştu.

“Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belediyecilikte başlattığı ekolün başarılı bir temsilcisi oldu”

Şentop, Osmanlı'nın yıkılmasının üzerinden yaklaşık bir asır geçmesine rağmen şehir kültürünün izlerini Balkanlar'da, Kuzey Afrika'da ve Ortadoğu'da görmenin mümkün olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemindeki hizmetlerinden son derecede memnun olan milletimiz bütün ülkeye hizmet etmesi için kendilerine teveccüh göstermiş, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı makamlarını da kendilerine emanet etmiştir. Cumhurbaşkanımızın belediyecilik alanın da başlattığı değişim ve dönüşüm kendisinin ihya ettiği kültür belediyeciliği, şehri emini kavramını yeniden zihinlere kazımış onun belediyecilik anlayışı daha sonra bütün ülke genelinde örnek alınan bir ekole bir okula dönüşmüştür. Özellikle son iki yıldır yaşadığımız salgın şartları yerel yönetimlerin önemini daha da artırmıştır. Esasen yerel yönetimler çoğulcu demokrasilerin en önemli yapı taşlarından birisidir" diye konuştu.

“Şahin, değerli hizmetleriyle yalnızca Gaziantep’e değil, dünyaya örnek olacak”

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Türkiye için çok önemli bir mutluluğa tanık olduklarını ifade ederek, “Bugün bu mutluluğumuza vesile olan Gaziantep ilimiz ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin nezdinde bütün Türkiye’ye çok büyük bir moral kazandırıldı. Hepimiz çok mutluyuz. Çok gururluyuz. OECD kapsayıcı gelişme için Şampiyon Belediye Başkanları girişimine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in davet edilmesi hepimizi mutlu ettiği kadar üzerimizdeki sorumluluğu da artırmıştır. Türkiye’nin mevcut birikimini OECD nezdinde tüm dünyaya aktaracak birikime ve tecrübeye sahip Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız. Çok değerli hizmetleriyle sadece Gaziantep’in değil, OECD nezdinde bütün dünyaya birlikteliği, beraberliği, paylaşımı en güzel örnekleriyle gösterme fırsatına kavuşacağız. Aidiyeti, dili, dini ne olursa olsun gel sana da bu şehirde yer var’ diyen Gaziantep’in Suriyeli mültecilere olan yaklaşımı herkese her koşulda kucağını ve gönlünü açacağı gerçeğini kanıtlamıştır. Bu doğrultuda Gaziantep şampiyon olmaya elbette layıktır” dedi.

“Gaziantep diğer dünya şehirlerine göre çok daha ağır bir sorumluluğu sırtlıyor”

“Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in, OECD Kapsayıcı Büyüme İçin Şampiyon Belediye Başkanları girişimine katılımı vesilesiyle bir aradayız" hatırlatmasını yaparak sözü alan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “OECD’nin bu girişimi, 5 yıl önce dünyada artan eşitsizliklerle mücadelede yerel yöneticilerin bir araya gelmesi amacıyla hayata geçmiştir. Dünyadaki 63 büyükşehir belediye başkanından oluşan bu girişime yalnızca bu alanda önemli çalışmalar yürüten belediye başkanları davet edilmiştir. Bu bakımdan Başkan Fatma Şahin’in daveti, bizleri gururlandırdı. Başkanımızı, Gaziantep Büyükşehir Belediyemizi ve tüm Gaziantep’imizi yürekten tebrik ediyorum. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in belediyecilikte olduğu kadar uluslararası alanda da önemli tecrübeleri mevcut. Başkan Şahin, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı’nın yanı sıra Avrupa Belediyeler ve Bölgesel Konsey Başkan Yardımcılığını da başarılı bir şekilde yürütüyor. Biz de kendisiyle çalışmalarında mesai arkadaşı oluyoruz. OECD ve Birleşmiş Milletler gibi çok taraflı örgütlerin kullandığı terminolojide kapsayıcılık, kimsenin geride kalmaması ve eşitsizliklerin önüne geçilmesi gibi kavramlar öne çıkarılır. Aslında bunların hepsinin kadim medeniyetimizde yeri bulunmakta. Biz, düşküne, yoksula, yetime ve öksüze sahip çıkmayı borç bilen bir medeniyetin taşıyıcılarıyız. Bunu bir ibadet sayarız. Dolayısıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bu adımlarıyla zaten bize ait olan değerleri hayata geçirmektedir. Ayrı bir husus da çok sayıda Suriyeli kardeşimize Gaziantep ev sahipliği yapmaktadır. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, şampiyon belediye başkanları hedeflerine uygun çalışmalar yürütürken bu kardeşlerimize de sahip çıkıyor. Zaruri ihtiyaçlar doğrultusunda dünyanın diğer şehirleriyle kıyasladığımızda çok daha ağır bir sorumluluğu sırtladığını görüyoruz. Fatma Hanım ve ekibi kaynakların verimli kullanılması ve uluslararası iş birliğinde sergilediği örnek performansla bu zorlukların üstesinden başarıyla gelmektedir. Gaziantep’te birçok yeni uygulamayı hayata geçiren Başkan Şahin, girişimin diğer üyelerine de yani 63 belediye başkanına da örnek olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Şampiyon; Gaziantep’in işçisi, iş dünyası, çiftçisi, çaycısı, temizlikçisidir”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ankara’da düzenlenen resepsiyondaki konuşmasına Gaziantep’in su ihtiyacını 50 yıl boyunca kökten çözecek Düzbağ Projesi’ni anlatarak, “Gaziantep’in suyu bitiyordu. 130 kilometre öteden su getirmeyi planlıyorduk. Kahramanmaraş o süreçte o kadar özverili çalıştı ki. Araba geçebilen çelik borularla suyu kentimize getirdik. Tabi Cumhurbaşkanımız başımızdayken birebir desteğiyle bunu başarılı kıldık. Gaziantep’in sırrını Hz. Mevlana dile getirmiş; ‘Bir şehir başarılı olacaksa intizamlı olacak. Disiplinli olacak. Gayretli olacak. Çalışacak. Cesaretli olacak. Emeğe saygı duyacak.’ Hz. Mevlana sanki burada Gaziantep’i tarif ediyor. Çünkü emek sevgidir. Emek verdiğiniz şeyi seversiniz. Nobel ödüllü Aziz Hocamız da diyor; ‘Zeka kadar gayret de etkilidir başarıda’ sanki Gaziantep’i tarif ediyor. Gaziantep dibindeki koca kaosa rağmen, bugün Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgesini oluşturduysa burada şampiyon olan Gaziantep’in işçisidir, iş dünyasıdır, çaycısıdır, temizlikçisidir, çiftçisidir, oda başkanıdır, valisidir. Gaziantep 100 yıl önce zerdali çekirdeğinden açlığa direniyor ve lezzetin başkenti oluyor. 100 yıl önce taş üstünde taş kalmıyor, baş üstünde baş kalmıyor. Yapılan organize çalışmalarıyla görüyoruz ki İzmir’le yarışıyoruz. Eğer 5 yaşına gelmeden temiz su bulamayan çocuklar ölüyorsa bu dünya sürdürülemez. Aylan bebekler, ege kıyısına vuruyorsa bu dünya sürdürülemez. Eğer güçlünün haklı olduğu bir dünya hâkimse bu dünya sürdürülemez. Sürdürülebilir bir dünya için ekonomi kadar insani bakış da önem arz ediyor. Eğer bu dünya bir buçuk derece daha ısınırsa torunlarımıza bırakacak bir dünya kalmayacak. Çevresel bakış da şart. Ekosistemin devamını sürdürülebilir kılmak için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak İmar Master Planı, Ulaşım Master Planı ile birlikte İklim Master Planı da yaptık. Şehrin toprağını, suyunu ve havasını koruyabilmek için olağanüstü gayret gösterdik. Yenilikçi, katılımcı, kapsayıcı herkesi içerisinde bulunduran bir anlayışla yolumuza devam ediyoruz. OECD’nin bakışını yerine getiren bir şehir niteliğine kavuştuk. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak Bilişim A.Ş.’yi, Enerji A.Ş.’yi kurduk. Yenilenebilir enerjimizi elde ettik. Temiz su, temiz hava için büyük gayret gösteriyoruz. İşte onun için böyle bir günde bizim yanımızda olan herkese teşekkür ediyoruz. Keza bunun yanı sıra Japonlarla afet problemini çalıştık. Birlikte JICA’dan büyük destekler aldık. İyiler ve kötüler dünyasında iyiler şampiyon olana kadar yaşatanlar ve öldürenler dünyasında yaşatanlar şampiyon olana kadar gidecek çok yolumuz, varacak çok hedefimiz var” şeklinde konuştu.

“Gaziantep modeli’nin başarısının nedeni Fatma Şahin’in bu modelin ruhu olmasıdır”

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus MeyerLandrut ise yaptığı konuşmada Gaziantep’e iki sefer geldiğini aktararak, “Gaziantep Modeli’ni yakından gördüm ve başarısını inceledim. Bu başarının nedeni Fatma Şahin’in bu modelin ruhu olması. Bugün burada AB’nin Gaziantep’te ki birçok projeyi desteklediğini söylemekten gurur duyuyorum. Özellikle mültecilerle ilgili yapılan çalışmaların altını çizmek istiyorum. Eğitim konusu çok önemli ve biliyorum ki belediyenin altyapının güçlendirilmesi gerekiyor. Bu konuda sizleri desteklemekten mutluluk duyacağız. Kazandığınız bu başarıdan dolayı sizi tebrik ediyorum” dedi.

“İnanıyorum ki Başkan Şahin Gaziantep modeli’ni bölgesel ve küresel bir model olması için katkı sağlayacak”

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da konuşmasında, Türkiye'nin son 20 yılda gerçekleştirdiği alt yapı yatırımlarına ilişkin bilgiler vererek, "Türkiye 2002'de altyapıda Dünya'da 39’uncu sıradaydı. Bugün 9’uncu sırada, yani 10 gelişmiş ekonominin içine altyapıda Türkiye girmiş durumda. Bu salgını bizim inancımız bizim dayanışma ruhumuza en hasarsız en az hasarla yönetme becerisini de yine gösterdik. Bu salgın bitecek, inşallah bu sene bu salgın sona ermiş olur ve normalleşmeye geçmiş oluruz. Ama bitince artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu salgın bize çok şey öğretti, dünyaya çok şey öğretti Şampiyon Şehre Şampiyon Başkan yakışır. Fatma Hanım’ı anlatmama gerek yok bakanlık yaptık beraber birçok proje üretti. İnanıyorum ki Başkan Şahin Gaziantep Modeli’nin bölgesel ve küresel bir model olması için katkı sağlayacak" diye konuştu.

OECD Kapsayıcı Büyüme için Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu’na Türkiye’den ilk davet edilen belediye başkanı unvanını kazanan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 28 Mayıs’ta Paris’te düzenlenecek olan koalisyon toplantısına ilk kez katılım sağlamış olacak.

