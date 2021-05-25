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Ayak kokusundan kurtulmak isteyen bu ayakkabıya yöneliyor Ayakta terleme, koku ve mantar oluşumunu engelleyen yemeniler dünya ihracat devi ülkelere de ihraç ediliyor

İHA

Ayak kokusundan kurtulmak isteyen bu ayakkabıya yöneliyor Ayakta terleme, koku ve mantar oluşumunu engelleyen yemeniler dünya ihracat devi ülkelere de ihraç ediliyor

Yaz ayları ile birlikte kavurucu sıcakların etkili olmaya başladığı Güneydoğu'da artan sıcaklarla birlikte ayak terlemesi ve kokularına karşı yemeni olarak bilinen altı kösele ve üstü ince deriden yapılan ayakkabılar rağbet görüyor. Sağlıklı, hafif ve rahat olması nedeniyle ülke genelinde ilgi gören yemeniler, ayakkabı sektöründe söz sahibi olan İtalya, Almanya, İngiltere gibi birçok ülkeye ihraç ediliyor
Sıcaklıkların artmaya başlamasıyla birlikte Gaziantep'te vatandaşlar, ayaklarındaki terleme, koku ve mantar gibi sıkıntılara çözüm olarak yemenilere ilgi gösteriyor. Ayaklarındaki koku ve terlemeden kurtulmak isteyenler farklı renk ve kalıpları ile de her yaşa ve stile uyum sağlıyor. Yemeniler hafif olması nedeniyle ayakları yormazken, ince deri nedeniyle de rahat bir kullanım imkanı sunuyor. Gaziantep ve çevre illerden de rağbet gören yemeniler, ayakları serin tutması ve hafifliği nedeniyle rağbet görüyor. Tamamıyla el emeği ve içi ve dışı ince deriden yapılan yemeniler, herhangi bir kimyasal ya da boya içermiyor.

Kullananlar memnun
Yaz aylarında ayağını serin tutması nedeniyle sıcaklarda yemeni tercih ettiğini belirten Hasan Bozbeyoğlu isimli müşteri, "Yemeniyi hava sıcak olduğunda, yaz mevsiminde sıcağa karşı, terlemeye karşı kullanıyoruz. Sağlığım için kullanıyorum. Sıcak havada daha serin tutuyor. Hem oturaklı hem de rahat” diye konuştu.

"Koku ve kaşındı yapmaz
Yemeninin ter ve koku yapmaması için hakiki deri ve köseleden olması gerektiğini belirten yemeni ustası Mikail Tekin, "Yaz aylarının gelmesiyle beraber yemeniye rağbet etmeye başladı. Yemenilerimiz sağlıklı doğal deriden içi, dışı tamamıyla deri ve kösele olduğu için ter, koku, mantar ve kaşıntı yapmaz. İnsanların yemeniyi talep etmelerinin nedeni, yazın sıcakta serin tutması, hafif olması, sağlıklı olması, ter, koku ve mantar yapmamasıdır" dedi.

Ayakları neden terletmiyor
Yemeni ustası Tekin, yemenilerin ayakları neden terletmediğini de anlatarak, "Ayaklardaki terleme ve kokunun tek çözü yemeni. En azından bizim bildiğimiz başka bir çözümü yok. bizler de yaz aylarında yemeniyi tercih ediyoruz, ayak sağlığını düşenen herkese özellikle yaz aylarında yemeni giymeleri tavsiye ederiz. Yemeniler neden ter ve koku yapmıyor. Çünkü yemeninin iç malzemesi boyasız. İç köselesi yine boyasız, elde yapılıyor. Alt köselesi de silindirden geçmiyor ve tamamen el emeğidir. İşlenmiş canlı deri yani preslenmemiş, kimyasal eklenmemiş canlı ve ince deriden yapılıyor" şeklinde konuştu.

Gençlerin gözdesi
Tekin, yemenilerin rahatlığı, hafifliği ve serin tutması nedeniyle gençlerin gözdesi olduğunu da kaydederek, "Sonuçta sağlıklı ve doğal bir ürün. Herkese uygun kalıp, renk ve modelleri gençlerin de yoğun ilgisini görüyor. Kalitesiz, sağlıksız spor ayakkabılarından dolayı ya da lastik imitasyon ayakkabıdan dolayı şikayetçi olan bir çok genç var. Özellikle bu gençler yemeniyi tercih ediyorlar. her yaştan insanlar da gençler gibi yemeni ayakkabı giyiyor" ifadelerini kullandı.

İhracat devi ülkelerde rağbet görüyor
Tekin, yemenilerin sağlıklı, hafif ve rahatlığı nedeniyle Çin ve Hindistan'dan sonra en fazla ayakkabı ihracatı yapan İtalya, almanya ve İngiltere gibi ülkelere de ihraç edildiğini kaydetti. Özellikle modanın başkenti olan ve ayakkabıda sektörde söz sahibi 3 ülkeden biri olan İtalya'da yemenilerin tutulduğunu kaydeden yemeni ustası Tekin, İtalya'da yemeni imalatı olmadığı için bu taleplerini Türkiye'den karşıladığını ifade etti. Ortadoğu ülkelerine de yemeni ihracı yapıldığını kaydeden Tekin, "Üretimimizin genelini yurt dışına gönderiyor. Kış aylarında bizi çalıştıran yurt dışı siparişleri oldu. İtalya, Almanya, İngildere, İsviçre, İsveç, Arap Emirlikleri gibi bir çok ülkeye ithalat yapıyoruz. dünyanın hemen her yerine ürettiğimiz yemenileri gönderiyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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