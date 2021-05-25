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İsrail zulmune sessiz kalan ülkelere Gaziantep'te bantlı tepki 200 ülkeyi temsilen 200 genç ağızlarını bantlayarak sessiz eylem yaptı

İHA

İsrail zulmune sessiz kalan ülkelere Gaziantep'te bantlı tepki 200 ülkeyi temsilen 200 genç ağızlarını bantlayarak sessiz eylem yaptı

İsrail'in Kudus'e saldırılarına sessiz kalan ülkeler Gaziantep’te 200 gencin sessiz eylemi ile protesto edildi. 200 farklı ülkeyi temsil eden gençler, ağızlarını bantlayarak Filistin'e destek verdi.
Gaziantep Üniversitesinde düzenlenen sessizlik eylemine farklı ülkenin vatandaşı olan 200 genç katıldı. İsrail tarafından Filistinlilere yönelik yapılan saldırıları kınayan gençler, İsrail zulmüne sessiz kalan ülkelere sessizlik eylemi yaparak tepki gösterdi. Çok sayıda STK ve Gençlik Platformlarının da katıldığı eylemde ağızlarına siyah bant ve siyah maskeler takan grup, Filistin’e destek çağrısında bulundu.

“Dünyanın sessizliğini sessizlikle protesto etmeye karar verdik”
Eylem sonrası açıklamalarda bulunan Değerler Eğitim ve Gönüllü Kuruluşları Koordinatörü Ömer Faruk Ceylan, Filistin’deki ölümlere sessiz kalanları sessizlik eylemi ile protesto ettiklerini dile getirerek, “Gaziantep’te bulunan genç sivil toplum kuruluşları, üniversitelerimizde bulunan öğrenci toplulukları ve bütün bunlardan öte gençler olarak dünyanın herhangi bir yerindeki yaşıtlarımızın, erkeklerin, kadınların, çocukların öldürülmesine karşı dünyanın sessizliğini sessizlikle protesto etmeye karar verdik. Buradan bütün herkese sesleniyoruz. Vicdanı, merhameti, ailesi, çocuğu olan herkese sesleniyoruz. Dünyadaki bütün sivil toplum kuruluşlarına çağrıda bulunuyoruz. Dünyada yaşanan baskılara, ölümlere karşı hep birlikte o acıların sesi olalım. Sesi olalım ki, yarın çocuklarımıza evlatlarımıza daha güzel bir dünya bırakabilelim. Hırslarımızı, düşüncelerimizi, siyasi ve ırksal farklılıklarımızı bir kenara bırakarak nerede bir mazlum varsa nerede bir zulüm varsa nerede haksızlık ve ölüm varsa ona hep beraber ses olup dünyada yaşanan sıkıntıları ve acıları artık sonlandıralım” diye konuştu.
Eylemin ardından gençler, olaysız bir şekilde dağıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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