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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Girişimsel Nöroloji Uzmanı İnanç Medikal Park Gaziantep’te

İHA

Girişimsel Nöroloji Uzmanı İnanç Medikal Park Gaziantep’te

Bir süre önce İnme Merkezi’ni faaliyete geçiren Medical Park Gaziantep Hastanesi’nde Girişimsel Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Yusuf İnanç, hastanenin deneyimli kadrosuna katıldı.
Faaliye geçen İnme Merkez ile birlikte bağlamda inme (felç) hastalarına, endovasküler yeni nesil teknolojilerle, güncel ve kaliteli tedavi metotları bölge halkının hizmetine sunulduğu Medical Park Gaziantep Hastanesi’nde çoğunluğu akademisyenlerden oluşan hekim kadrosu da genişliyor. Hastaneye Girişimsel Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Yusuf İnanç, Medical Park Gaziantep Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.
Girişimsel Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Yusuf İnanç
Doç. Dr. Yusuf İnanç, 1977 yılında Adana’da doğdu. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 2001 yılında tamamladı. İnönü Üniversitesi’nde ise 2011 yılında tıpta uzmanlığını gerçekleştirdi. Medical Park Gaziantep Hastanesi Girişimsel Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Yusuf İnanç’ın kliniksel uzmanlık alanı nöroloji yoğun bakım, girişimsel nöroloji, beyin damar hastalıkları ve genel nörolojidir. Türkiye’nin birçok yerinde görev yapan Doç. Dr. Yusuf İnanç ilk görevini 2002 ile 2004 yılları arasında Pratisyen hekim olarak gerçekleştirdi. 2004 ile 2006 yıllarında 112 hekimi ve sonrasında askerlik görevini Jandarma Tabip Teğmen olarak gerçekleştirdi. Doç. Dr. İnanç akademisyenlik kariyerine Turgut Özal Tıp Merkezi’nde Araştırma Görevlisi olarak 20072011 yıllarında devam etti. 2011 ile 2012 yıllarında ise mecburi hizmet görevini Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi’nde Nöroloji Uzman hekimi olarak tamamladı. 2013 yılına gelindiğinde ise Doç. Dr. İnanç, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji A.B.D.’da Uzman hekim olarak çalıştı. Kariyer serüvenine 2014 yılında Doktor Öğretim üyesi ünvanı ile devam eden Doç. Dr. İnanç, Bunun yanında 2016 yılından 2021 yılına kadar ise Gaziantep Üniversitesi İnme merkezi, Nörolojik yoğunbakım , Nörosonoloji Laboratuvarı Sorumlusu (Transkranial doppler USG, karotisvertebral renkli doppler USG) olarak görev yaptı. Girişimsel Nöroloji Uzmanı Doç.Dr. İnanç, 2019 yılında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji A.B.D’na Doçent ünvanıyla atandı. Girişimsel Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. İnanç, 2015 yılından bu yana Adana Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Nakil Merkezi Hastane Koordinatörlüğünü başarılı biçimde yerine getirmektedir. Doç Dr. İnanç’ın, Uluslararası ve Ulusal kogrelerde İngilizce ve Türkçe olmak üzere birçok sunumu mevcuttur. Ayrıca Uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayımlanan birçok makalesi, bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildirileri bulunmaktadır. Girişimsel Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. İnanç’ın 2018 yılında yurtdışında düzenlenen uluslararası bir kongrede gerçekleştirdiği İngilizce sözlü sunumda üçüncülük ödülü mevcuttur.
Doç. Dr. Yusuf İnanç, Girişimsel Nöroloji alanında bilinen ve sevilen bir hekimdir. Medical Park Gaziantep Hastanesi Girişimsel Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Yusuf İnanç, Türk Nöroloji Derneği üyesidir.

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