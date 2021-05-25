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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Tahmazoğlu çiftçilerin hasat sevincine ortak oldu

İHA

Başkan Tahmazoğlu çiftçilerin hasat sevincine ortak oldu

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçesi’ne bağlı Kapcağız Köyü’nü ziyaret ederek çiftçinin hasat mutluluğuna ortak oldu.
Üretimin artması ve ülke ekonomisinin gelişmesi anlamında çiftçilere ve hayvan yetiştiricilerine dev destekler sağlayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çiftçilere bu zamana kadar 9 milyon 87 bin kg arpabuğday tohumu, 10 milyon 70 bin kg gübre, 24 milyon 285 bin kg hayvan yetiştiricilerine yem, 900 bin adet zeytinfıstık fidanı, 12 milyon 300 bin adet meyve ve sebze fidesi, 243 aileye 210 büyükbaş, 2 bin 766 küçükbaş hayvan desteği ve 278 bin kg mercimek, yonca, İtalyan çimi desteğinde bulundu. Kapcağız Köyü’nü ziyaret eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu biçerdövere binerek çiftçilerin hasat sevincini birlikte yaşadı.

"Çiftçinin yüzü gülerse bizimde yüzümüz güler"
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çiftçinin hasat sevincine ortak olduklarını belirterek “Yıllardır çiftçimize destek olarak üretimi arttırmaya çalışıyoruz. Bugün ekili alan miktarımız 80 bin dekardan 300 bin dekara çıktı. Topraklardan bereket fışkırıyor. Bu birlikte hareket ederek, birlikte çalışarak ve gayret ederek ancak mümkün oluyor. Hasat zamanında Kapcağız köyümüzü ziyaret ettik. Şahinbey Belediyesi olarak dağıtmış olduğumuz arpa ve buğdayların hasadına geldik. Arpa hasadı için çiftçilerimiz ile buluştuk. Arpalarımız sarı başaklı bol taneli bir şekilde boy vermişler. Dağıttığımız tohumlardan ve gübrelerden dolayı çiftçilerimizin büyük bir memnuniyeti var. Çiftçimizin yüzü gülerse bizimde yüzümüz güler. Hayırlı ve bereketli olsun” dedi.

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