GSO’da kimya ve plastik kümesi ihtiyaç analizi yapıldı

Gaziantep Sanayi Odası’nın (GSO) düzenlediği Kimya ve Plastik Kümesi İhtiyaç Analizi Açılış Toplantısı, video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirildi.

GSO Genel Sekreter Yardımcısı Sermest Çapan, danışmanlık firması uzmanları ve küme üyesi firmaların katıldığı toplantıda, ihtiyaç analizine ilişkin firmalar ile yapılan görüşme süreci ve bundan sonra izlenecek yol haritası değerlendirilerek bilgilendirme sunumu yapıldı. URGE projeleri hakkında genel bilgilendirmenin de yapıldığı toplantıda, değerlendirme anketiyle ilgili katılımcılara bilgiler verildi. Toplantıda açıklamalarda bulunan GSO Genel Sekreter Yardımcısı Sermest Çapan, plastik ve kimya sektörünün Gaziantep ve ülke ihracatında ilk sıralarda yer aldığını söyledi.



"Kimyevi maddeler ihracatta 4’üncü sırada"

Kimyevi maddeler ve mamullerinin Ocak Nisan 2021 döneminde Gaziantep’ten en fazla ihraç edilen ürünler arasında 4’üncü sırada yer aldığına dikkat çeken Çapan, “Ülke ve kent ihracatımızda önemli bir payı olan kimya ve plastik sektöründe faaliyet gösteren firmalar ile derinlemesine görüşmeler gerçekleştirerek sorunlarını, beklentilerini ve ihtiyaçlarını tespit etmeyi hedefliyoruz. Bunun yanında sektörün “kümelenme” potansiyelini, firmaların “Yenilik” ve “İhracat Fırsatlarını” detaylı olarak değerlendirip raporlandıracağız. Ayrıca URGE ve Hiser projelerimiz ile firmalarımızın ihracat kapasitelerini ve rekabetçilik seviyelerini artırmayı amaçlıyoruz. Odamızın projeleri ile sektördeki firmaların yurt dışı pazarlara açılabilmeleri, ortak stratejilerin oluşturulması, eylem planlarının hazırlanması ve yurt içinde ve dışında pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi hedefleniyor” dedi.

Toplantı, katılımcılar ve firma temsilcileri tarafından sektöre dair yapılan değerlendirmeler ve karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

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