29 Gaziantepli gurur tablosunda

İstanbul Sanayi Odasının hazırladığı ’’Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması’’na göre Gaziantep’ten 29 firma Türkiye’nin en büyükleri arasında yer aldı.

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, “2019 yılında 24, 2020 yılında ise 26 olan bu sayı bu yıl da artarak 29’a ulaştı. Gaziantep her geçen yıl gücüne güç katıyor. Ticaretin merkezi, ihracat lokomotifi kentimiz; güçlü iş insanlarıyla geleceğe ışık tutuyor.” dedi.

2020 yılını pandeminin çok zorlayıcı etkileriyle geçirmelerine rağmen çalışmaktan ve üretmekten hiçbir zaman vazgeçmediklerini söyleyen Başkan Yıldırım, “Gaziantep, elde ettiği başarılarla örnek bir kent olmayı her zaman başarmıştır. Tüm zorlu şartlara, olumsuzluklara rağmen büyüme ivmesini kaybetmemiş, olumsuzlukları da fırsata çevirmeyi bilmiştir. İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan bu gurur tablosunda yer almayı başaran 29 firmamız bunun en güzel örneğidir. Onlar ürettikçe, geliştikçe, istihdam sağladıkça, katma değer ürettikçe şehrimiz ve ülkemiz daima kazanacaktır. Bizlere düşen görev ise onların yolundaki taşları temizlemek, taleplerinin takipçisi olmaktır. Bugüne kadar bu görevi layıkıyla yerine getirdik. Bundan sonraki süreçte de Gaziantep Ticaret Odası olarak iş insanlarımızın yanında olmaya, dertleriyle dertlenmeye, başarılarıyla sevinmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yıldırım: "Normalleşmenin yıldızı Gaziantep olacaktır"

Covid19 etkilerinin giderek azalmasıyla birlikte Gaziantep’i çok daha güzel günlerin beklediğini belirten Yıldırım, “Pandeminin etkileri giderek azalıyor. Bu mücadeleden galip ayrılmaya yakınız. Aşılama ile birlikte inanıyoruz ki ülke ve tüm dünya ülkeleri olarak rahat bir nefes alacak, eski günlerimize dönebileceğiz. İnanıyorum ki bu normalleşmenin yıldızı Gaziantep olacaktır. 8 milyar dolara yakın bir ihracat rakamıyla kapattığımız 2020 yılı güzel günlerin habercisidir. Sorunlarımızı her zaman dile getiriyoruz. Getirmeye de devam edeceğiz. Hükûmetimizden, ilgili makamlardan, bürokratlarımızdan önümüze çıkan taşların temizlenmesi için aralıksız olarak talepte bulunuyoruz. Gaziantep’in buğday başağı gibi olduğunu yineliyoruz. 1 verdiğiniz bu şehir size 1000 verecektir. İSO 500 listesine giren 29 firmamız bunun kanıtıdır. Bu vesileyle bizleri gururlandıran, geleceğe daha bir inançla bakmamızı sağlayan 29 firmamızın patronundan müdürüne, çaycısından güvenliğine canıgönülden teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim, sevincimiz ortak olsun" diye konuştu.

