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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadooğlu Yağ devler ligindeki yükselişini sürdürüyor

İHA

Kadooğlu Yağ devler ligindeki yükselişini sürdürüyor

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) sanayi sektörünün en değerli verilerini oluşturan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasına göre 2020 yılında üretimden satışlara göre sıralanan listede Kadooğlu Yağ istikrarlı yükselişini sürdürüyor. Yatırımlarını her geçen yıl attıran Kadooğlu Yağ pandemi koşullarına rağmen 221. sıraya yükseldi.
İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl gerçekleştirilen ve sanayi kuruluşlarının merakla beklediği “Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu” araştırma sonuçları açıklandı. Bir önceki yıla oranla yerini 83 basamak yukarı taşıyarak 221. sıraya yükselen Kadooğlu Yağ, yağ üreticilerinde 5. olurken gıda sektöründe 48. sırada yer aldı.
İç ve dış piyasaların aranan markası haline gelen ve her geçen gün yağ sektöründeki pazar payını arttıran Kadooğlu Yağ Sanayi’nin önümüzdeki süreçte de gerçekleştireceği yeni yatırımlarla ülke ekonomisine önemli katma değer oluşturacağını ifade eden Kadooğlu Yağ CEO’su Celal Kadooğlu “Kadooğlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketlerimizden Kadooğlu Yağ, İstanbul Sanayi Odası tarafından yapılan araştırma sonucunda Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında yerini almıştır. Markalarımızın gelişmesi ve ülke ekonomisine katma değer oluşturması için yatırımlarımız devam edecektir. Güçlü ve büyük Türkiye ekonomisi için her büyük firma gibi bizlerde üzerimize düşenleri yapmaya devam ediyoruz. Firmalarımızın katma değeri yüksek ürünlere yönelmesi, daha çok üretim ve ihracat gerçekleştirerek istihdama katkı sağlaması için bütün çalışanlarımız ve iş ortaklarımızla var gücümüzle çalışıyoruz. İç piyasada temel hedefimiz ise, bitkisel yağ sektöründe Türkiye’nin en çok aranan markaları arasında yer alan Bizce’nin, her geçen yıl yurt içinde pazar payını artırarak ülke ekonomisine katkı sağlamasıdır” dedi.

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