Bölgesel Kros Final yarışmaları Gaziantep'te düzenlendi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto Teşkilatı ve Türkiye Atletizm Federasyonu ve Gaziantep Gençlik Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Atletizmi Geliştirme Projesi ve İl Karmaları Bölgesel Kros Final Yarışmaları Gaziantep’te gerçekleşti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto Teşkilatı, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü ortaklığında yapılan Atletizmi Geliştirme Projesi ve İl Karmaları Bölgesel Kros Final Yarışmaları Gaziantep’te Masal Parkı’nda düzenlendi. 81 ilden bin 400 sporcu 16 ilde 2 kademeli ön elemelerden geçerek Sivas’ta ve Aydın’da yarı finallere katıldı. Ön eleme ve yarı finalleri başarı ile tamamlayan 600 sporcu yarışmaya hak kazandığı finallerde 6 kategoride sporcular ter döktü. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı ve renkli görüntülerin ortaya çıktığı yarışmanın sonunda dereceye giren sporculara ödül töreni gerçekleşti.

20082009 yaş aralığı kızlar ve erkekler, 20062007 yaş aralığı kızlar ve erkekler, U18 kadın ve U18 erkek kategorileri olmak üzere toplamda 6 kategoride 268 takımın mücadele ettiği yarışmaların sonunda düzenlenen ödül törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay ve Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu katıldı.

Atletizm yarışmasının ilk ayağında 20082009 Erkekler kategorisinde Ayhan Kaya birincilik kürsüsüne oturdu. Kaya’yı İbrahim Halil Karayılan ve Doruk Saldamlı izledi. 20062007 İl Karması Erkekler kategorisinde Hasan Uzun birinci, Emre Dursun ikinci, Bedirhan Güven üçüncü sırada bulundu. U18 Erkekler’de Mervan Haykır birinci, Yunus Karaaslan ikinci, Cuma Özcan üçüncü olarak yarışmayı bitirdi.

20082009 Kızlar kategorisinde Zeynep Özkara birinci oldu. Özkarayı, Tülin Barut ve Merve Gezici takip etti. 20062007 İl Karması Kızlar kategorisinde Ayça Fidanoğlu birinci, Edibe Yağız ikinci, Buse Nur Batak üçüncü sıraya yerleşti. U18 Kadınlar’da Gamze Altuntaş birinci, Buse Mayda ikinci, Ceren Kılıç üçüncülükle yarışmayı sonlandırdı.

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