Nizip'te hırsızlık şüphelisi 3 kişiden 1'i tutuklandı



GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, polisin hırsızlık şüphelilerin yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i, tutuklandı.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçede hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Tahtani Mahallesi´ndeki bir iş yerinde yaşanan hırsızlık olayı ile ilgili yapılan araştırma ve kamera görüntülerinden şüphelinin M.Ç., olduğunu belirledi. M.Ç., yakalanarak gözaltına alındı. Atatürk Mahallesi´nde yaşanan motosiklet hırsızlığı ile ilgili yapılan araştırma sonucu, M.K. ve İ.H.K. isimli şüpheliler de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ç. tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep DHA

2021-05-26 17:19:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.