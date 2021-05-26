Nizip'te hırsızlık şüphelisi 3 kişiden 1'i tutuklandı

GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, polisin hırsızlık şüphelilerin yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i, tutuklandı.
Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçede hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Tahtani Mahallesi´ndeki bir iş yerinde yaşanan hırsızlık olayı ile ilgili yapılan araştırma ve kamera görüntülerinden şüphelinin M.Ç., olduğunu belirledi. M.Ç., yakalanarak gözaltına alındı. Atatürk Mahallesi´nde yaşanan motosiklet hırsızlığı ile ilgili yapılan araştırma sonucu, M.K. ve İ.H.K. isimli şüpheliler de gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ç. tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep DHA
2021-05-26 17:19:52
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