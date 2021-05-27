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Fıstıkta gelecek yıl için endişelendiren haber

DHA

Fıstıkta gelecek yıl için endişelendiren haber


Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GÜNEYDOĞU'da, 'yeşil altın' olarak bilinen Antep fıstığı da kuraklıktan nasibini aldı. 'Yok' yılı nedeniyle bu yıl rekoltenin düşük beklendiği Gaziantep ve bölge illerdeki fıstık ağaçlarında gelecek yıl çıkacak ürünü gösteren 'karagözler' azlığı ile üreticiyi endişelendiriyor. Gaziantep Ziraat Odası Başkanı Cuma Yiğit, ağaçlarda yaptıkları incelemelerde karagözlerin gelecek yıl mahsulde ciddi düşüşe yol açacağını gösterdiğini belirterek, "Bu yıl zaten 'yok' yılı. Ancak gelecek sezon 'var' yılı. Fakat fıstık ağaçlarındaki karagözlerin azlığı ve seyrekliği 2022'de rekoltede yüzde 60 düşüş olacağını gösteriyor" dedi.
Türkiye'de iklim değişikliği, yeterli yağışın düşmemesi ve ani hava değişiklikleri, 42 milyon Antep fıstığı ağacının olduğu Gaziantep'te fıstık üreticilerini endişelendiriyor. Yeterli yağış almayan bölgede, bazı çiftçiler ağaçları suladı. Ağustoseylül aylarında hasat edilecek Antep fıstığında kuraklık nedeniyle erken çiçek açan ağaçlarda kayıplar da görülmeye başlandı. Bu sezon yok yılını yaşayacak Antep fıstığı ağaçlarında görülen 'karagöz' denilen ve bir sonraki yılın mahsulünün habercisi olan tomurcuklar, seyrek ve belirli dolgunluğa erişemediği için önümüzdeki yılın mahsulünün de düşecek olması üreticileri endişelendirdi.
'ÖNÜMÜZDEKİ YIL MAHSÜL ÇOK DÜŞÜK SEVİYELERDE OLACAK'  
Gaziantep Ziraat Odası Başkanı Cuma Yiğit, fıstık ağaçlarındaki karagözlerde büyük düşüş ve seyrelme olduğunu, bunun yanı sıra ağaçlarda kuraklık nedeniyle kurumalar olduğunu dile getirdi. Ağaçlardaki karagözlere göre önümüzdeki yıl mahsulün çok düşük seviyelerde olacağını anlatan Yiğit, bu durumun başta üretici olmak üzere birçok meslek dalını da olumsuz etkileyebileceğini kaydetti.
'HEM KARAGÖZLER DÜŞÜK HEM KURUMALAR VAR'
Gaziantep ve bölgedeki çiftçilerin yüzde 80'lik bölümünün geçimini Antep fıstığından sağladığını belirten Cuma Yiğit, kendilerini, mahsul alamamaktan daha çok fıstık ağaçlarındaki kurumalar ve hastalıkların endişelendirdiğini vurguladı. Bu yıl rekoltede de geçen yıla göre yüzde 60 düşüş olacağını dile getiren Yiğit, "Geçen yıl fıstıkta var yılıydı. Rekoltemiz oldukça yüksekti. Bu yıl kuraklıktan dolayı çiftçimiz tedirgin. Antep fıstığında da kuraklıktan dolayı çok büyük oranda verim düşüklüğü var. Fıstık ağaçlarında karagöz dediğimiz tomurcuklar aslında gelecek yılın ürününün olup olmayacağını gösterir. Bu yıl karagözlerde çok büyük bir düşüş var. Ağaçlarda çok seyrek görülüyor, bunun yanında da kurumalar var. Ağaçlardaki bu karagözlere göre önümüzdeki yıl mahsul çok düşük seviyede olur. Bu yıl yok yılı kuraklığın da etkisi ile biz fıstık mahsulünden vazgeçtik. Ama bu yıl için asıl sorun ağaçlarımızda meydana gelen kurumalar. Fıstık, Gaziantep çiftçimizin yüzde 80'inin temel geçim kaynağı. Gelecek yıl için de karagözler bize verimin olmayacağına işaret ediyor. Bu durum sadece çiftçiyi değil, başta baklava üreticileri olmak üzere herkesi olumsuz etkileyecek'' diye konuştu.
FISTIK ÜRETİCİSİNE İLAÇ UYARISI
Cuma Yiğit, çiftçinin bu zarar karşısında daha çok emek vermesi gerektiğini belirterek bilinçsiz ilaç kullanımından uzak durulması uyarısında bulundu. Normalde sulama gerekmeyen fıstık ağaçlarını kurumaması için çiftçilere sulama tavsiyesinde bulunan Yiğit, ''Üreticilerimiz fıstık ağaçlarını sulasınlar. Ağaçların verim vermesinin tek çaresi sulama. Fıstık ağaçları daha öncesinde mevsiminde yağış aldığı için sulanmazdı. Ancak son birkaç yıldır yaşadığımız kuraklıklar ağaçlarımızı etkiledi'' diye konuştu.
Fıstık üreticisi Hasan Altun ise bu yıl ağaçlardaki karagözlerin gelecek yıl için kendilerini endişelendirdiğini belirterek, "Gelecek yıl 'var yılı' ancak şimdiden karagözlere bakarak verimin çok düşük olacağını söyleyebiliriz. Bir fıstık dalında 10 tane karagöz olması gerekirken 1 veya 2 tane olduğunu görüyoruz. Bu da fıstık veriminde düşüşün çok büyük boyutta olacağını gösteriyor" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA
2021-05-27 09:51:49

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