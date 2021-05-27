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(Özel) Babasını gazi yapan kurşunu boynunda taşıyor Gaziantep’te gazi Abdulvahap Bozkurt, 1993 yılında kendisini ölümle burun buruna getiren kurşunu 26 yıl taşıdıktan sonra oğluna verdi

İHA

(Özel) Babasını gazi yapan kurşunu boynunda taşıyor Gaziantep’te gazi Abdulvahap Bozkurt, 1993 yılında kendisini ölümle burun buruna getiren kurşunu 26 yıl taşıdıktan sonra oğluna verdi

Gaziantepli Güneydoğu gazisi Abdulvahap Bozkurt, 1993 yılında teröristlerle girdiği çatışmada kendisini ölümle burun buruna getiren ve ameliyatla saplandığı bacağından çıkartılan kurşunu 26 yıl sakladı. Terör gazisi babasının 2 yıl önce verdiği kurşundan kolye yapan Emir Bozkurt, kurşunu boynunda taşıyor.
Abdulvahap Bozkurt, 1993 yılının son ayında jandarma er olarak görev yaptığı Hakkari Çukurca Üzümlü Karakoluna terör örgütü PKK tarafından yapılan saldırıda ‘kanas’ olarak tabir edilen uzun namlulu silahla bacağından vurularak yaralandı. Çatışma bölgesinden helikopterle önce Van’a, oradan da Ankara’ya gönderilen gazi Bozkurt'un yapılan ameliyatla bacağına saplanan kurşun çıkartıldı. Ameliyat öncesi doktorlardan çıkan kurşunun kendisine verilmesini isteyen Bozkurt, o günden bu yana kendisini ölümle burun buruna getiren kurşunu yanından hiç ayırmıyor.

“Evlenir çocuğum olursa ona vermek istedim”
Yaşadığı o anları anlatırken gözleri dolan gazi Bozkurt, 26 yıl taşıdığı kurşunu oğluna devrederek yanından hiç ayırmamasını istedi. Bozkurt, “Çatışmanın yaşandığı gün karakolda 80’e yakın subay ve asker vardı. Çatışmada 5 şehit verdik, 10 yaralımız vardı. Bende o yaralıların içerisindeydim. O çatışmada örgüte önemli de bir kayıp yaşattık ama ayağımdan yaralandım. Acil olarak önce Van Askeri Hastanesine helikopterle götürüldüm, oradan da Ankara GATA’ya sevk edildim. Orada doktordan rica ettim, ayağımdan çıkan kurşunu doktor bana verdi. Bunu ilerde evlenir çocuklarım olursa onlara veririm, onlar da ölene kadar boynunda taşır diye istedim” dedi.

“Örgüt yurt içinde ve dışında kalmadı”
Kolyeyi oğluna verdiğinde çocuğunun yaşadığı mutluluğun kendisi için önemli olduğunu kaydeden Bozkurt, “Kolyeyi oğluma verirken çok duygusal bir hal oldu. Çocuğumda çok sevindi, bende ona tekrardan anlattım bu benim ayağımdan çıkan kurşun dedim. Oda çok mutlu oldu sevindi, öğretmenlerine, arkadaşlarına gösterdi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz örgüte karşı çok büyük bir mücadele gösteriyor, bunu biliyoruz. Zaten terör kalmadı, teröristler yurt içinde ve dışında kalmadı” ifadelerini kullandı.

“Onu taşıdığım için gururluyum”
Kurşunu aldığında duygu dolu anlar yaşadığını belirten 15 yaşındaki Emir Bozkurt ise, yaşadığı mutlulukla babasına sarıldığını kaydetti. Kolyeyi ölene kadar saklayacağını ifade eden Emir Bozkurt, “Çocuklarıma bu sizin dedenizin hatırası diyeceğim. Bu herkese nasip olmaz, onu taşıdığım için çok gururluyum, onurluyum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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