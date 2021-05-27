Otomobilin çarptığı 2 yaşındaki Sümeyra öldü

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Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te, market dönüşü annesinin elini bırakıp, yola fırlayan Sümeyra Ataş (2), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam, Ünaldı Mahallesi´nde meydana geldi. Marketten eve dönerken, annesinin elini bırakarak, yola fırlayan Sümeyra Ataş'a, plakası ve sürücüsünün ismi açıklanmayan otomobil çarptı. Sümeyra'nın annesi, gözyaşı dökerken, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, yerde hareketsiz yatan Sümeyra'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Sümeyra'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yakınları gözyaşı döktü. Kaza sonrası sürücü, gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

2021-05-27 12:04:55



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